Каллас: лишить избирательных прав граждан РФ и Беларуси можно лишь изменив Конституцию

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) ответила на вопрос члена Рийгикогу Рийны Солман («Отечество») о задержке с лишением избирательного права граждан России и Беларуси. Каллас пояснила, что целью коалиции было приостановить избирательное право вышеназванных лиц быстро, не меняя Конституцию, чтобы граждане государств-агрессоров не могли голосовать в Эстонии, пока не закончится полномасштабная война в Украине.

По словам Каллас, предложенное изначально решение с юридической точки зрения было аналогичным приостановлению избирательного права заключенных. «Это было бы так называемым быстрым решением, которое успело бы вступить в силу до муниципальных выборов в 2025 году. Теперь как президент, так и канцлер права утверждают, что это невозможно сделать без изменения Конституции», - пояснила Каллас.

«Каким будет наш следующий шаг? Министерство юстиции проведет новый анализ, представит новый вариант, как это можно сделать путем изменения Конституции. Возможно, Рийгикогу действительно поддержит этот вариант подавляющим числом голосов. Как известно, Конституцию мы можем изменить либо очень значительным большинством, либо двумя следующими один за другим составами», – отметила Каллас.

Rus.Postimees ранее подробно анализировал перспективы запрета на открытие избирательных участков в Эстонии для выборов президента РФ в 2024 году. Мы в том числе рассказывали о том, как жители Эстонии голосовали за Путина в прежние годы.

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МИД Эстонии не ответил на наш запрос о перспективах проведения российских выборов в Эстонии в 2024 году.