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Полиция ищет пропавшую в Таллинне 31-летнюю Викторию-Эстер

rus.postimees.ee
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Виктория-Эстер.
Виктория-Эстер. Фото: PPA

Сегодня в полицию сообщили, что с понедельника с 31-летней Викторией-Эстер не могут связаться родственники.

Ее телефон выключен. Полиция проверила всевозможные больницы, но в них Виктории-Эстер нет. Известно, что она пропадала и раньше.

Полиция продолжает поиски.

Виктория-Эстер ростом около 172 см, среднего телосложения, у нее длинные каштановые волосы. Когда она выходила из дома, на ней было длинное черное пальто, темные джинсы и темные зимние ботинки, а также маленькая черная сумочка.

Полиция просит всех, кто видел Викторию-Эстер или знает, где она находится, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.

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