Полиция ищет пропавшую в Таллинне 31-летнюю Викторию-Эстер

Ее телефон выключен. Полиция проверила всевозможные больницы, но в них Виктории-Эстер нет. Известно, что она пропадала и раньше.

Полиция продолжает поиски.

Виктория-Эстер ростом около 172 см, среднего телосложения, у нее длинные каштановые волосы. Когда она выходила из дома, на ней было длинное черное пальто, темные джинсы и темные зимние ботинки, а также маленькая черная сумочка.

Полиция просит всех, кто видел Викторию-Эстер или знает, где она находится, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.