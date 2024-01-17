Белобровцев: Кая Каллас не хочет идти на компромисс

«Наша фракция считает, что правительство реформистов должно в срочном порядке принять компромиссные предложения Союза работников образования повысить минимальную зарплату учителя до 1835 евро. Это помогло бы предотвратить забастовку и стало бы четким сигналом того, что проблемы педагогов небезразличны государству.

Названная работниками образования сумма меньше изначально заявленной, таким образом они показали свою готовность идти на уступки. Выполнение прежнего требования поднять ставку минимальной зарплаты учителя до 1950 евро означало бы для государства 46 миллионов евро дополнительных расходов в год. К сожалению, премьер-министр Кая Каллас не хочет идти на компромисс», - сказал Белобровцев.

По словам Белобровцева, помимо повышения зарплаты, необходимо провести переговоры по соглашению о заработной плате учителей на ближайшие три года и заключении коллективного договора между Союзом работников образования и министерством.

«Чтобы обеспечить качество и жизнеспособность системы образования, крайне необходимо выделять средства на повышение зарплаты учителей и попытаться обеспечить им чувство уверенности в завтрашнем дне. Квалифицированные и мотивированные преподаватели - это неотъемлемое условие обеспечения качественного образования нынешнего и будущего поколений, а в долгосрочной перспективе - конкурентоспособности Эстонии», - отметил член правления Центристской партии.

Белобровцев добавил, что также следует пересмотреть рабочую нагрузку учителей.

«С каждым годом проблема нехватки учителей лишь усугубляется, поэтому нагрузка работающих педагогов постоянно увеличивается. Вырастет их нагрузка и в связи с переходом на эстонский язык обучения с сентября 2024 года. Один из способов мотивировать преподавателей - обеспечить им достойную заработную плату.

В сегодняшнем коалиционном договоре черным по белому написано, что заработная плата учителей в течение ближайших четырех лет будет повышена до 120 процентов от средней по стране, а карьерные модели работников сферы образования будут реорганизованы в соответствии с учетом нагрузки и заработной платы. На сегодняшний день минимальная зарплата учителя составляет 1778 евро, что не дотягивает даже до средней зарплаты по Эстонии, не говоря уже о 120 процентах от нее. Если заработная плата педагогов будет расти в таком темпе, то обещание коалиции останется лишь мечтой», - подчеркнул депутат.