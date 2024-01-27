КАК ЖИТЬ В ГОРОДЕ ⟩ Почему однотипные районы – это смерть для городов, и как не допустить это в Эстонии

Шведский городской проект на ближайшее десятилетие называется Street Moves. Цель состоит в том, чтобы создать «улицы одной минуты»: выходишь из здания, а все необходимое находится в минуте ходьбы. Естественно, магазинов оптики, детских садов и тому подобного в паре шагов от вас не будет, зато будут зеленые способы передвижения и общественный транспорт, которые позволят вам до них добраться.

Пространство для всего этого появится за счет мест, которые оказывают самое негативное экологическое воздействие и наиболее расточительным образом расходуют общественное пространство: за счет парковок для личных автомобилей, которые простаивают на них без движения 90% от всего времени. В основе проекта Street Moves лежат консультации с жителями и учитывание их потребностей (то самое вовлечение). Цель состоит в том, чтобы к 2030 году все улицы стали более здоровыми и жизненно устойчивыми.

Нежизнеспособный город

Вот мы и добрались до одной из самых актуальных проблем социальной жизни и (эстонских) городов: это субурбанизация.

Это плохо даже без учета климатического кризиса. Она требует владения автомобилем, потому что плотность населения в пригородах низкая, расстояния от дома до работы большие, а машина нужна даже для того, чтобы съездить в магазин за молоком. Тут крайне важно отметить, что люди могут жить там, где им хочется.