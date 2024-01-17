Обвинение против крупного чиновника дошло до Госсуда

По словам адвоката Кайре Хянилене, постановление Тартуского окружного суда было оспорено, поскольку адвокаты Розенберга не согласились с мотивами вынесения постановления.

«Государственный суд разрешит спор по поводу обвинительного заключения и даст окончательное заключение, подлежит ли документ возврату или нет», - добавила Хянилене.

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16 сентября 2021 года Postimees писал о том, что руководителям Фонда развития села - председателю правления Раулю Розенбергу и члену правления Мадису Рейнупу - было предъявлено подозрение в совершении уголовного предступления.

Оба высокопоставленных чиновника отвечали за распределение антикризисных субсидий предприятиям, оказавшимся в затруднительном положении в разгар коронакризиса.

Согласно подозрению, MES выдал кредитов на сумму более 24 миллионов евро как минимум 42 компаниям, которые не выполнили условия, выдвинутые для получения поддержки.

Розенберг и Рейнуп подозреваются в нарушении обязанности блюсти имущественные интересы государства, то есть, в злоупотреблении доверием.