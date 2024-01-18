Не весь Ида-Вирумаа будет участвовать в забастовке учителей

С 22 января в Эстонии пройдет забастовка учителей. В Таллинне и Тарту присоединиться к забастовке планируют более 75% преподавателей. В Ида-Вирумаа свое участие планируют Йыхви и Кохтла-Ярве.
Подготовка к забастовке учителей проходит по всей Эстонии. В Ида-Вирумаа свое желание принять участие в забастовке изъявили педагоги из Кохтла-Ярве и Йыхви. Нарва и Силламяэ остаются в стороне.
Мэр Силламяэ Тынис Калберг сообщил Rus.Postimees, что ни один учитель города не заявил о своем желании участвовать в забастовке. Он добавил, что горуправа Силламяэ придерживается мнения, что забастовка учителей оправданна и законна. С Нарвой ситуация интереснее: поскольку профсоюзы учителей Нарвы не входят в Eesti Haridustöötajate Liit, в муниципальных школах и детских садах Нарвы не будет бессрочной забастовки.
«Если учителя пожелают, то смогут присоединиться к забастовке в формате солидарности (toetusstreik), то есть, не более трех дней. На данный момент известно только о совсем единичных учителях, кто планирует присоединиться к забастовке», - рассказала Лариса Дегель, заведующая отделом культуры городской управы Нарвы.
Активность проявили Йыхви и Кохтла-Ярве. В Йыхви о своем желании участвовать по состоянию на 17 января заявили 47 учителей - 40 из Йыхвиской основной школы и 7 из Йыхвиской русской основной школы. По словам старейшины волости Йыхви Марис Тоомель, педагогам не будут платить зарплату за дни забастовки (эту позицию поддержали попечительский совет Йыхвиской основной школы и комитет по образованию Йыхвиской волости).
«Забастовка - это добровольное личное решение каждого учителя, и муниципалитет уважает решение учителей. Муниципалитет также будет эффективно сотрудничать с руководством школы, чтобы сами школы оставались открытыми и право детей на образование не было подорвано забастовкой», - заявила Тоомель.
Она добавила, что школы волости будут открыты, а уроки будут проходить по измененному расписанию - бастующих учителей заменят дежурные. Будут проводиться кружки по интересам, а дети будут обеспечены питанием (за исключением группы продленного дня).
Городская управа Кохтла-Ярве объявила, что с 22 января всего четыре школы и один детский сад присоединятся к бессрочной забастовке работников образования. Всего участие примут: 25 учителей из Славянской основной школы; 13 учителей из Славянской средней школы; 13 учителей из Средней школы для взрослых; 9 учителей из Таммикуской начальной школы; 27 учителей из Малевской начальной школы, еще один учитель присоединится 23 января, всего 28 учителей; 6 учителей из детского сада "Rukkilill" также примут участие в забастовке.
Также, как и в Йыхви, учителя Кохтла-Ярве, участвующие в забастовке, не получат зарплату за период забастовки. Преподавание будет продолжено во всех вышеупомянутых учебных заведениях.
Марис Тоомель считает, что говорить о последствиях грядущей забастовки пока слишком рано. «Неизвестно, как долго продлится забастовка. Экономические последствия, скорее всего, скажутся на зарплате учителей - муниципалитет не выплачивает зарплату во время забастовки, а деньги идут на оплату труда учителей-заместителей», - сказала она.
Союз работников образования Эстонии требует установить минимальную месячную зарплату для учителей общеобразовательных школ на уровне 1950 евро. В прошлом году на переговорах с правительством союз был готов к компромиссу в виде повышения зарплат до 1835 евро. Для выплаты такой минимальной зарплаты из государственного бюджета потребуется дополнительно 10 млн евро, сообщает Rus.Err.