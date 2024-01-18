Не весь Ида-Вирумаа будет участвовать в забастовке учителей

Она добавила, что школы волости будут открыты, а уроки будут проходить по измененному расписанию - бастующих учителей заменят дежурные. Будут проводиться кружки по интересам, а дети будут обеспечены питанием (за исключением группы продленного дня).

Городская управа Кохтла-Ярве объявила, что с 22 января всего четыре школы и один детский сад присоединятся к бессрочной забастовке работников образования. Всего участие примут: 25 учителей из Славянской основной школы; 13 учителей из Славянской средней школы; 13 учителей из Средней школы для взрослых; 9 учителей из Таммикуской начальной школы; 27 учителей из Малевской начальной школы, еще один учитель присоединится 23 января, всего 28 учителей; 6 учителей из детского сада "Rukkilill" также примут участие в забастовке.

Также, как и в Йыхви, учителя Кохтла-Ярве, участвующие в забастовке, не получат зарплату за период забастовки. Преподавание будет продолжено во всех вышеупомянутых учебных заведениях.

Марис Тоомель считает, что говорить о последствиях грядущей забастовки пока слишком рано. «Неизвестно, как долго продлится забастовка. Экономические последствия, скорее всего, скажутся на зарплате учителей - муниципалитет не выплачивает зарплату во время забастовки, а деньги идут на оплату труда учителей-заместителей», - сказала она.

Союз работников образования Эстонии требует установить минимальную месячную зарплату для учителей общеобразовательных школ на уровне 1950 евро. В прошлом году на переговорах с правительством союз был готов к компромиссу в виде повышения зарплат до 1835 евро. Для выплаты такой минимальной зарплаты из государственного бюджета потребуется дополнительно 10 млн евро, сообщает Rus.Err.