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Каллас: налоговое бремя в Эстонии сейчас такое же, как и во времена правления центристов

Аймур-Яан Кескель
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Премьер-министр Кая Каллас.
Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Sander Ilvest

Премьер-министр Кая Каллас заявила сегодня на инфочасе в Рийгикогу, отвечая на вопрос члена Центристской партии Александра Цаплыгина, что налоговое бремя в Эстонии сейчас такое же, как и в 2019-2020 годах, когда у власти в стране находилась Центристская партия.

«Уважаемый премьер-министр, понимает ли правительство, что повышение налогов еще больше замедлит экономический рост?» - спросил Александр Чаплыгин в ходе брифинга.

Каллас ответила, что в ходе реформы подоходного налога, которая вступит в силу в следующем году, затраты на рабочую силу для предпринимателей будут снижены, а у большинства наемных работников появится больше свободных средств.

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