Каллас: налоговое бремя в Эстонии сейчас такое же, как и во времена правления центристов

Премьер-министр Кая Каллас заявила сегодня на инфочасе в Рийгикогу, отвечая на вопрос члена Центристской партии Александра Цаплыгина, что налоговое бремя в Эстонии сейчас такое же, как и в 2019-2020 годах, когда у власти в стране находилась Центристская партия.