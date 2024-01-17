Сильная метель ухудшит дорожные условия, департамент призывает водителей быть крайне осторожными

Сегодня вечером и завтра днем дорожные условия по всей Эстонии будут очень тяжелыми: во время метели дороги станут скользкими, а видимость ухудшится. Ожидается, что выпадет 5-10 сантиметров, местами до 15 сантиметров снега. Температура воздуха остается ниже нуля.

Департамент транспорта просит запастись временем для совершения поездок завтрашним утром и днем. В более заснеженных местах следует значительно снизить скорость и держать дистанцию между автомобилями.

В зависимости от сложных дорожных условий завтра в утренний час пик на Таллиннской окружной дороге и на въездах в Таллинн вероятны серьезные пробки.