Социал-демократы предложили выделить внушительную сумму на зарплаты учителям

«Мы уже осенью начали вносить в коалицию предложения, как предотвратить забастовку. И даже за день до забастовки мы будем стараться ради того, чтобы в правительстве возникла договоренность, которая устроит учителей и позволит не прерывать в школах Эстонии учебный процесс», - сказал председатель фракции социал-демократов Евгений Осиновский.

«Если такая договоренность достигнута не будет, в школах остановится учеба. И это – серьезная проблема для всего общества. Разрешение данного кризиса - однозначно является обязанностью всех правительственных партий», - подчеркнул он.

Социал-демократы на встрече с руководителем Союза работников сферы образования Реэмо Вольтри, завучем и учителем Таллиннской реальной школы Мартином Сааром, завучем Ныммеской гимназии Карин Клеммер и руководителем по коммуникациям Союза работников сферы образования Янно Исатом озвучили свое компромиссное предложение.

«Мы предложили партнерам по коалиции в качестве жеста доброй воли незамедлительно выделить через дополнительный бюджет 10 миллионов евро на повышение зарплат учителям. Параллельно с этим нужно начать переговоры между учителями, местными самоуправлениями и государством с целью заключения конкретного соглашения о повышении зарплаты педагогов к 2027 году до 120 процентов средней зарплаты по Эстонии», - сказал Осиновский.

По его словам, предложение социал-демократов в случае его реализации восстановит в школах трудовой мир и даст переговорщикам необходимое время для заключения долгосрочного договора по зарплате к началу составления стратегии государственного бюджета.