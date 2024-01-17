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Тартуская тюрьма сократит почти сотню сотрудников

Йенс Раавик
, журналист
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Райт Куузе.
Райт Куузе. Фото: Andri Küüts

Большая часть Тартуской тюрьмы будет закрыта, поэтому 90 сотрудникам тюрьмы придется искать новую работу, или же смириться с осознанием того, что они больше не смогут зарабатывать на жизнь в Тарту, сообщила сегодня тюремная служба Министерства юстиции. При этом половину заключенных переселят в другие тюрьмы.

В этом году тюремную службу ждут большие изменения, самое свежее и самое большое изменение касается распределения заключенных между тюрьмами, заявил сегодня руководитель тюремной службы Райт Куузе.

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