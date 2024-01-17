Тартуская тюрьма сократит почти сотню сотрудников

Большая часть Тартуской тюрьмы будет закрыта, поэтому 90 сотрудникам тюрьмы придется искать новую работу, или же смириться с осознанием того, что они больше не смогут зарабатывать на жизнь в Тарту, сообщила сегодня тюремная служба Министерства юстиции. При этом половину заключенных переселят в другие тюрьмы.