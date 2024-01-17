ТРАГЕДИЯ В АНГЛИИ ⟩ Двухлетний ребенок был найден мертвым рядом со своим отцом, перенесшим сердечный приступ

9 января двухлетний Бронсон Баттерсби был найден мертвым в Скегнессе рядом со своим 60-летним отцом, которого звали Кеннет, сообщает BBC.

По первоначальной версии, малыш умер от голода после того, как его отец перенес смертельный сердечный приступ.

Семья ранее была известна местным чиновникам по защите детей. Власти округа Линкольншир подтвердили, что начали расследование. Исполнительный директор местного агентства по защите детей Хизер Сэнди сказала, что это трагические смерти.

«Кеннет умер в своем доме. Он был там один с Бронсоном, а это означало, что ребенок остался без присмотра, в результате чего он также скончался», - рассказала Сэнди радиостанции BBC.

По ее словам, расследование ведется в сотрудничестве с различными органами. «Очень важно разобраться, что именно произошло», - сказала Сэнди.

По словам Сэнди, последний раз местный социальный работник контактировал с Кеннетом 27 декабря. На 2 января был назначен визит на дом, но дверь социальному работнику никто не открыл.

По словам Сэнди, когда социальный работник не смог найти ни мальчика, ни его отца в других возможных местах, он обратился в полицию.

Социальный работник также приходил к дому 4 и 9 января. Когда никто не открыл дверь, он связался с хозяином дома, который разрешил ему войти в дом.

Полиция Линкольншира заявила, что не видит в этих смертях ничего подозрительного.