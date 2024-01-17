Россия больше не cможет остановить работу нарвских электростанций

В ноябре прошлого года в Ида-Вирумаа было построено стационарное сооружение, постоянно обеспечивающее охлаждающей водой Нарвские сланцевые электростанции. Таким образом Россия не сможет останавливать работу станций, открывая шлюзы Нарвского водохранилища, пишет Rus.ERR.
«На реке Нарва есть плотина, половина шлюзов находится на эстонской стороне, а половина – на российской, и оба государства могут влиять на уровень воды. Стационарное сооружение для обеспечения охлаждающей водой Нарвских электростанций, даже в случае снижения уровня воды в реке, было достроено в последнем квартале прошлого года. До сих пор там действовало временное решение», - заявил ERR пресс-секретарь концерна Eesti Energia Маттиас Кайв.