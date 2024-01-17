Россия больше не cможет остановить работу нарвских электростанций

«На реке Нарва есть плотина, половина шлюзов находится на эстонской стороне, а половина – на российской, и оба государства могут влиять на уровень воды. Стационарное сооружение для обеспечения охлаждающей водой Нарвских электростанций, даже в случае снижения уровня воды в реке, было достроено в последнем квартале прошлого года. До сих пор там действовало временное решение», - заявил ERR пресс-секретарь концерна Eesti Energia Маттиас Кайв.