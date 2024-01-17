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Перспективно ⟩ Э-резидентство открыло совершенно новый рынок для эстонских компаний

PM Majandus rus.postimees.ee
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Фото: E-residentsus

Согласно результатам исследования, проведенного программой E-residentsus в сотрудничестве c Эстонским центром прикладных исследований Centar, совокупный оборот эстонских компаний, работающих на официальной платформе поставщиков услуг программы, e-Residency Marketplace, составил в 2022 году 11,4 миллиона евро.

По словам Лийны Вахтрас, руководителя программы E-residentsus, электронное резидентство дало импульс росту экономики услуг Эстонии, и поставщики услуг, присоединившиеся к платформе, растут вместе с программой и компаниями электронных резидентов.

«Желание создать компанию в Эстонии является основной мотивацией подачи заявления на получение э-резидентства, и начинающим предпринимателям необходима поддержка», - рассказывает Вахтрас.

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