Ср, 17.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

«Тихий убийца» не проявляет себя никакими симптомами

Copy
В торговом центре Viru Keskus 10 января в магазине Rahva Raamat прошла публичная дискуссия на тему холестерина. Участники (справа налево) Мярт Эльмет, кардиолог и президент Эстонского общества кардиологов, Валдо Яхило, представитель Института развития здоровья, Аннели Рааве-Сепп, врач-лаборант Synlab, и семейный врач Алина Тереп.
В торговом центре Viru Keskus 10 января в магазине Rahva Raamat прошла публичная дискуссия на тему холестерина. Участники (справа налево) Мярт Эльмет, кардиолог и президент Эстонского общества кардиологов, Валдо Яхило, представитель Института развития здоровья, Аннели Рааве-Сепп, врач-лаборант Synlab, и семейный врач Алина Тереп. Фото: Ivo Luht

В торговом центре Viru Keskus в магазине Rahva Raamat 10 января состоялась публичная панельная дискуссия на тему холестерина «Холестерин – мифы и реальность». В обсуждении приняли участие кардиолог Мярт Эльмет, президент Эстонского общества кардиологов (EKS), семейный врач Алина Тереп, Вальдо Яхило, представитель Института развития здоровья, и Аннели Рааве-Сепп, врач-лаборант Synlab. Дискуссию вел Йоханнес Тралла.

Общеизвестно, что физическая активность, сон, хорошие отношения и разнообразное питание являются основой хорошего здоровья. Вальдо Яхило заявил, что в 80-х и 90-х годах люди были более активными, потому что не было так много машин и люди больше ходили пешком. Сейчас, по словам Яхило, для людей становится шоком то, что мы все стали более требовательны к комфорту. «Решение заключается в простых действиях, которых мы больше не делаем, или делаем меньше», – сказал Яхило и привел пример того, что несколько десятилетий назад люди больше пользовались лестницами, потому что не было эскалаторов. Однако теперь в каждом здании есть лифт, а в каждом торговом центре есть эскалаторы. Человеку, возможно, стало более комфортно добираться куда ему нужно, но такие небольшие удобства могут оказывать существенное влияние на здоровье.

Есть две цифры, о которых не стоит забывать

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх