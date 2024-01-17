«Тихий убийца» не проявляет себя никакими симптомами

Общеизвестно, что физическая активность, сон, хорошие отношения и разнообразное питание являются основой хорошего здоровья. Вальдо Яхило заявил, что в 80-х и 90-х годах люди были более активными, потому что не было так много машин и люди больше ходили пешком. Сейчас, по словам Яхило, для людей становится шоком то, что мы все стали более требовательны к комфорту. «Решение заключается в простых действиях, которых мы больше не делаем, или делаем меньше», – сказал Яхило и привел пример того, что несколько десятилетий назад люди больше пользовались лестницами, потому что не было эскалаторов. Однако теперь в каждом здании есть лифт, а в каждом торговом центре есть эскалаторы. Человеку, возможно, стало более комфортно добираться куда ему нужно, но такие небольшие удобства могут оказывать существенное влияние на здоровье.