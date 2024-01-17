Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 17 января: кто виноват в росте цен, дебаты о постойке АЭС продолжаются, как пастор стал художником и предсказания на 2024-й год от таролога и астролога
Сегодня в выпуске:
- Кто виноват в резком росте цен на продукты - производители или продавцы и готовы ли эстоноземельцы экономить и на чем? Все подробности в сюжете нашей съёмочной группы
- Это важно: рейтинг социал-демократов достиг максимума за 5 лет; в Палдиски в море обрушилась популярная смотровая площадка и многотысячные акции протеста фермеров в Германии
- Станет ли атомная энергетика реальностью в Эстонии уже в обозримом будущем? Готовность к этому нашей страны сегодня обсуждали депутаты парламента и эксперты по энергетике.
- Необычный пастор лютеранской церкви живет в Ляэне-Вирумаа. Он известен как рок-музыкант, а теперь стал еще и художником. На первой персональной выставке, центральным мотивом которой стало обнаженное человеческое тело, побывал наш региональный корреспондент
- Это интересно: всех желающих приглашают на строительство снежного городка приключений, фешенебельный лайнер «Икона морей» отправился в первый рейс по Карибскому морю, как курьеру Wolt предложили новую работу благодаря видео и чем закаленный «викинг» на улицах Таллинна поразил горожан
- В святочную неделю гадания самые верные! Что ждет Эстонию в этом году, когда лучше сочетаться браком и можно выиграть в лотерею. Все ответы - в репортаже «Новостей в семь»!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 17 января.