«Новости в 7» за 17 января: кто виноват в росте цен, дебаты о постойке АЭС продолжаются, как пастор стал художником и предсказания на 2024-й год от таролога и астролога

Сегодня в выпуске:

- Кто виноват в резком росте цен на продукты - производители или продавцы и готовы ли эстоноземельцы экономить и на чем? Все подробности в сюжете нашей съёмочной группы

- Это важно: рейтинг социал-демократов достиг максимума за 5 лет; в Палдиски в море обрушилась популярная смотровая площадка и многотысячные акции протеста фермеров в Германии

- Станет ли атомная энергетика реальностью в Эстонии уже в обозримом будущем? Готовность к этому нашей страны сегодня обсуждали депутаты парламента и эксперты по энергетике.

- Необычный пастор лютеранской церкви живет в Ляэне-Вирумаа. Он известен как рок-музыкант, а теперь стал еще и художником. На первой персональной выставке, центральным мотивом которой стало обнаженное человеческое тело, побывал наш региональный корреспондент

- Это интересно: всех желающих приглашают на строительство снежного городка приключений, фешенебельный лайнер «Икона морей» отправился в первый рейс по Карибскому морю, как курьеру Wolt предложили новую работу благодаря видео и чем закаленный «викинг» на улицах Таллинна поразил горожан

- В святочную неделю гадания самые верные! Что ждет Эстонию в этом году, когда лучше сочетаться браком и можно выиграть в лотерею. Все ответы - в репортаже «Новостей в семь»!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 17 января.