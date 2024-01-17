Маргус Цахкна: кризис в сфере образования это не только кризис Кристины Каллас

«Кризис в сфере образования - это не только кризис министра Кристины Каллас, это кризис для всех нас», - написал Цахкна в среду в социальных сетях. «В эстонском обществе образование было и будет неотъемлемой ценностью, которую мы отстаиваем. Я очень надеюсь, что будет понято, что важно сесть за стол переговоров и найти способ пойти навстречу минимальным требованиям учителей и тем самым избежать запланированной забастовки».