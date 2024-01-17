Маргус Цахкна: кризис в сфере образования это не только кризис Кристины Каллас

Нынешний кризис в сфере образования из-за требований повысить зарплату учителям, связан не только с министром образования и науки Кристиной Каллас, заявил в среду лидер входящей в коалицию партии «Ээсти 200» Маргус Цахкна.
«Кризис в сфере образования - это не только кризис министра Кристины Каллас, это кризис для всех нас», - написал Цахкна в среду в социальных сетях. «В эстонском обществе образование было и будет неотъемлемой ценностью, которую мы отстаиваем. Я очень надеюсь, что будет понято, что важно сесть за стол переговоров и найти способ пойти навстречу минимальным требованиям учителей и тем самым избежать запланированной забастовки».
«Однако мы также хотим долгосрочного соглашения и трудового мира. Долгосрочное соглашение о зарплате, то есть, коллективный договор, который является другой стороной требований учителей, поможет повысить зарплату учителей до 120 процентов от средней зарплаты в Эстонии к 2027 году», - добавил Цахкна.
Он пообещал, что «Ээсти 200» во главе с министром образования Кристиной Каллас будут работать до последней минуты, чтобы достичь соглашения с учителями.