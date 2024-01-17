Театры в Эстонии проведут акцию солидарности с бастующими учителями

«Мы хотим ясно заявить, что желание нынешнего правительства заморозить зарплаты во всем общественном секторе на четыре года глупо и опасно. Это касается и работников культуры, и полицейских, и спасателей, и социальных и медицинских работников. Мы уверены, что в этом случае забастовка учителей будет не единственной», - сообщил BNS председатель Союза театральных деятелей Эстонии Герт Раудсеп.

Союз театральных деятелей считает, что зарплата работников культуры долгое время была и остается ниже средней по стране, несмотря на то, что государственные планы развития культуры и коалиционные соглашения обещали работникам культуры право на минимальную зарплату в размере средней по стране. «Свои обещания надо выполнять - вот такой простой вещи нас хотят научить учителя», - добавил Раудсеп.

«Театральные работники Эстонии солидарны с педагогами. Мы понимаем, что без хороших учителей наступит общий упадок общества, и что если учителя будут продолжать выгорать, уходить с работы и сталкиваться с молодых кадров, то уровень жизни, безопасность и единое эстоноязычное образование эстонского народа сильно пострадают».

В Союзе театральных работников отметили, что недовольство учителей вызвано, с одной стороны, реальным страхом перед постоянным увеличением нагрузки и ухудшением условий труда.

«Это связано с увеличением среднего возраста учителей и с тем, что они работают больше нормы из-за нехватки новых сотрудников, ведь кто-то должен стоять перед классом. Учителя видят, как молодые коллеги уходят из профессии из-за нынешнего уровня зарплаты, и профессия учителя становится все менее популярной, в том числе, и среди студентов, - пояснил Раудсеп. - С другой стороны, учителей откровенно обманули. Например, перед выборами все политические партии обещали повысить среднюю зарплату учителей как минимум до 120 процентов от средней по стране».