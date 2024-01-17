ГАЛЕРЕЯ ⟩ Титул Postimees «Локомотив культуры» достался дирижеру Пааво Ярви

Пааво Ярви получил награду «Локомотив культуры» за распространение эстонской музыки по всему миру, а также за то, что он основал Эстонский фестивальный оркестр и сделал его столь влиятельным. Масштабы этого влияния смогут ощутить зрители европейского турне Фестивального оркестра, которое началось во вторник в Пярну и в среду в Таллинне.