В военную доктрину Беларуси включено ядерное оружие

В связи с этим секретарь Совета безопасности Александр Вольфович указал на имеющую «милитаристический характер» Польшу, которая делает «агрессивные заявления» в отношении Беларуси и «просит разместить на своей территории» ядерное оружие.

Согласно доктрине, Беларусь может самостоятельно противостоять угрозам

По словам Хренина, в новой редакции военной доктрины Беларусь «отошла от старой градации военных конфликтов - на региональные, локальные» и «четко определила, что это может быть или межгосударственный, или межкоалиционный» конфликт. Доктрина прописывает, что «Беларусь может самостоятельно противостоять угрозам, если возникнет межгосударственный конфликт, особенно с соседними государствами», заявил министр.

При этом, как отмечает «Белта», новая военная доктрина «не предусматривает кардинальной ревизии положений военной политики государства, сохранен ее оборонительный характер». Обновленная военная должна быть утверждена Всебелорусским народным собранием.

Российское ТЯО в Беларуси

В марте 2023 года Россия объявила о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, не сообщив о его количестве. По данным российских властей, Кремль сохранит контроль за его возможным применением. В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Беларусь, а вся партия прибудет до конца года. Помимо боеголовок, Москва передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия. Белорусские летчики и ракетчики прошли соответствующую подготовку в России.

Россия использовала территорию Беларуси для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.