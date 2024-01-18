Названа причина, почему жители Эстонии редко рассматривают вариант покупки электромобиля

По оценке автомобильного эксперта Арно Силлата, в этом году прорыва в продажах электромобилей не будет, хотя до сих пор рост был достаточно устойчивым и довольно быстрым.

По его словам, аккумуляторы для них по-прежнему слишком дороги, хотя в будущем электромобили могут оказаться даже дешевле машин с двигателем внутреннего сгорания.

По данным Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), в прошлом году в стране было продано 1145 электромобилей, что составили 6,3 процента от всех проданных в Эстонии новых машин.

По данным Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), европейские производители стремятся к тому, чтобы электромобили стоили не более 25 000 евро.