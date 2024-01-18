Владимир Свет ⟩ Таллиннская коалиция может развалиться из-за политического предательства

Коалиция центристов и соцдемов в Таллинне продолжает работу. Единственная цель теоретических альтернативных коалиций – свергнуть мэрию во главе с Михаилом Кылвартом, а не реализовать какую-то реальную позитивную программу. Слишком большие различия между оппозиционными партиями не дадут им нормально руководить городом, даже если арифметика в горсобрании позволит сформировать новую коалицию, пишет вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).
Несколько моих бывших однопартийцев покинули ряды Центристской партии и уже успели получить новые партийные билеты в других местах. Таллиннская коалиция может развалиться в результате политического предательства. Политики, которые давали своим избирателям обещания и получали их поддержку на выборах, когда баллотировались в Рийгикогу или горсобрание в рядах одной партии, теперь без зазрений переходят в другую. Многие из них получили свое место благодаря голосам Михаила Кылварта, а теперь вдруг преподносят себя публике в качестве его критиков. Мне кажется, честным поступком в данной ситуации было бы сложить мандат и доказать на следующих выборах, на что они способны в новой команде. Однако пока не один из перебежчиков так не сделал, и вряд ли сделает.
Это не первый кризис для центристов, однако я верю в позиции нашей партии в Таллинне. Наши депутаты по-прежнему составляют крупнейшую фракцию в столичном горсобрании. Пожалуй, это самый репрезентативный срез общества: врачи, педагоги, председатели квартирных товариществ, бизнесмены и многие другие. Что их объединяет? Ответ прост: понимание того, что реальные дела важнее лозунгов.
Оппозиция не предлагает конструктивный сценарий
В таллиннском горсобрании четыре оппозиционных фракции: Партия реформ, «Отечество», EKRE и «Ээсти 200». Если посмотреть на то, что говорят представители этих четырех довольно разных партий, то поневоле вспоминаешь известную басню Крылова. Как известно, лебедь, рак и щука тоже тянули воз в каждый свою сторону. Спойлер для тех, кто давно не читал это произведение: успехом их усилия не увенчались. Боюсь, что подобный союз на уровне мэрии Таллинна не принес бы горожанам ничего хорошего.
Приведу простой пример. Председатель фракции EKRE в горсобрании прославился тем, что находясь за рулем своего автомобиля намеренно наехал на велосипедиста. А председатель фракции Партии реформ – большой поклонник передвижения на велосипеде круглый год и считает, что Таллинн должен строить велодорожки гораздо больше и быстрее. Вероятно, каким-то магическим образом реконструируя примерно все улицы одновременно.
Что же их объединяет? Ответ прост: это набившая оскомину «русская карта» и желание набирать политические очки на вульгарном межэтническом противопоставлении. Единственная более-менее конкретная идея, которую нашим оппонентам пока что удалось сформулировать – это отмена бесплатного общественного транспорта. Не звучит как оптимальное решение в нынешние непростые для экономики времена, так как возвращение платы за проезд явно сильно ударило бы по карману наименее защищенных групп населения.
Оппозиция также считает, что нужно перераспределить инвестиции между частями города. Якобы, в некоторые районы мэрия направляет непропорционально много средств. Как вице-мэр, ответственный за транспорт и коммунальное хозяйство, я с этим категорически не согласен. Мы реконструируем улицы и дороги по всему городу. В разных местах регулярно строятся новые детские сады, делается капитальный ремонт школ и множества объектов поменьше. Мы ремонтируем имеющиеся детские площадки, развиваем новые парки и создаем зоны отдыха для всех горожан, а не только для избирателей какого-то конкретного политика.
Коалиция продолжает работу
Все это не означает, что взгляды центристов и соцдемов на развитие Таллинна всегда совпадают на сто процентов. Как и любая другая коалиция, мы регулярно спорим по разным поводам, но делаем это конструктивно. Взвешенный подход позволяет достигать реальных и ощутимых результатов. На местных выборах таллиннцы дали нам мандат на эту работу.
Месяц назад городское собрание Таллинна приняло бюджет на 2024 год в рекордном объеме 1,26 миллиарда евро. Эти средства пойдут на образование и социальное обеспечение, улучшение городского пространства и развитие удобного и экологически чистого общественного транспорта.
В то время как правительство сводит инвестиции в дорожное строительство к минимуму, и состояние шоссе по всей Эстонии будет становится все более удручающим, мы инвестируем в инфраструктуру как для развития города, так и для укрепления экономики нашей страны.
В этом году объем городских социальных пособий увеличится на десять процентов. Как центристы, так и соцдемы разделяют мнение, что в непростое время Таллинн обязательно должен помогать наиболее уязвимым группам населения, а не делать их жизнь еще труднее новыми повышениями налогов и отъемом тех или иных благ. Смена политиков и коалиций у власти – вполне нормальное явление для демократического общества. Однако за броскими лозунгами должно быть хоть какое-то конкретное содержание. Мне его разглядеть пока что не удалось.