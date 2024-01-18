Владимир Свет ⟩ Таллиннская коалиция может развалиться из-за политического предательства

Несколько моих бывших однопартийцев покинули ряды Центристской партии и уже успели получить новые партийные билеты в других местах. Таллиннская коалиция может развалиться в результате политического предательства. Политики, которые давали своим избирателям обещания и получали их поддержку на выборах, когда баллотировались в Рийгикогу или горсобрание в рядах одной партии, теперь без зазрений переходят в другую. Многие из них получили свое место благодаря голосам Михаила Кылварта, а теперь вдруг преподносят себя публике в качестве его критиков. Мне кажется, честным поступком в данной ситуации было бы сложить мандат и доказать на следующих выборах, на что они способны в новой команде. Однако пока не один из перебежчиков так не сделал, и вряд ли сделает.