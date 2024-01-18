Нет дыма без огня? Похоже, королева лыж возвращается в большой спорт

35-летняя Йохауг завершила карьеру весной 2022 года, а в мае прошлого года стала мамой.

С тех пор норвежская пресса несколько раз выясняла у бывшей королевы лыжного спорта, планирует ли она возвращение. Йохауг не скрывала, что идея любопытна, но никакого решения тогда принято не было.

Но сейчас местное издание Dagbladet сообщает, что норвежка понемногу снова приступила к тренировкам. Возможно, Йохауг побудил к возвращению чемпионат мира, который в следующем году пройдет на ее родине – в Трондхейме.

Марит Бьорген, еще одна выдающаяся норвежская лыжница своего времени, которая также вернулась в высший спорт после того, как стала матерью, считает, что Йохауг вскоре снова можно будет увидеть на лыжных соревнованиях.

«Если Тереза решит так, ей не нужно многого, чтобы вновь оказаться на вершине. У нее очень крепкий фундамент, и все зависит от мотивации», — рассказала изданию Adressa Бьорген, которая, будучи матерью, поднималась на высшую ступень пьедестала почета и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх.

«Насколько я знаю Терезу, она все делает правильно. В этом случае она скоро вновь будет состязаться за золото, но решение необходимо принимать быстро».