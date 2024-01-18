Население Эстонии за год минимально увеличилось при рекордно низкой рождаемости

Данные по украинцам

Опубликованные здесь данные о зарегистрированной миграции включают лиц, переехавших в Эстонию в течение последнего года и по состоянию на 1 января 2024 года имевших эстонский адрес в регистре народонаселения. Поэтому это число не отражает, например, украинских военных беженцев, которые хоть и находятся в Эстонии, но не зарегистрировались по эстонскому адресу.

В Эстонии данные об украинских военных беженцах собирает также Департамент полиции и погранохраны, который публикует количество ходатайствовавших о получении временной защиты. Лица, получившие временную защиту, отражаются в исходных данных о количестве населения только в том случае, если они находились в Эстонии по состоянию на 01.01.2024 и были зарегистрированы по эстонскому адресу.

Первоначальная численность населения вычисляется на основании первичных данных о количестве рождений, смертей и зарегистрированной миграции. Департамент статистики опубликует уточненную численность населения 14 мая.