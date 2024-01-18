Министр обороны: нового командующего Силами обороны выберут из шести-семи кандидатов

По словам Певкура, очень жаль, что командующий Силами обороны Мартин Херем решил уйти в отставку. «Я бы хотел, чтобы он оставался на посту до конца своего пролонгированного срока полномочий, и я несколько раз пытался убедить его продолжать работу, но каждый человек имеет право на личный выбор», - сказал Певкур, добавив, что Херем очень хорошо себя чувствовал в его должности.

Херем еще в конце прошлого года дал понять, что хочет уйти с нынешней должности. «Он решил, что сейчас подходящее время», - сказал Певкур, добавив при этом, что уход каждого хорошего офицера - потеря для Эстонии.

По словам Певкура, они пытаются найти достойную возможность для генерала продолжить карьеру, хотя Херем заявил, что хотел бы взять отпуск и побыть с семьей: «Уверен в одном - зная Херема, он точно не будет просто так сидеть дома, даже если будет в резерве. Его разум и голова работают над тем, как лучше защитить Эстонию».

По словам министра обороны, его желание заключается в том, чтобы не затягивать с выяснением имени нового командующего Силами обороны и чтобы это имя было названо не позднее годовщины ЭР. «Кандидаты на эту должность логически прорастают в Силах обороны», - сказал Певкур, пояснив, что вершина пирамиды Сил обороны относительно немногочисленна из-за рангов, а новый глава Сил обороны будет избрани из и шести-семи кандидатов.

Певкур добавил, что обязательно хочет проконсультироваться с Комитетом национальной обороны Рийгикогу и президентом по поводу кандидата, прежде чем войти в правительство с предложением.