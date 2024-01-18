Правые: забастовка – не лучший способ решить вопрос мотивации и зарплаты учителей

«Возмущение педагогов и общественности – результат ложной политики и пустых обещаний, за которые в равной степени несут ответственность политические партии в Рийгикогу и Союз работников образования Эстонии, играющий роль профсоюза. Вспомним, как всего год назад перед выборами Рийгикогу тот же союз призвал политические партии участвовать в аукционе по зарплатам учителей и благодарил "Отечество", "Ээсти 200", Партию реформ и социал-демократов за самые большие обещания, не имевшие покрытия», – говорится в обращении Партии правых.

«Мы понимаем желание наказать лживых политиков, чтобы модель лжи не повторилась в будущем, но забастовка не является тут подходящим решением. От забастовки страдают не лживые политики, а простые работающие люди Эстонии», - отмечают правые.

Они уважают учителей, которые в нынешней сложной экономической ситуации решили не бастовать: «Участие в забастовке должно быть строго добровольным, никто не может быть унижен за свои решения или принужден к забастовке. Ответственность и права должны в образовании идти рука об руку. Собственник школы и директор, а не министерство или профсоюз, несут ответственность за создание современной среды обучения и хороших результатов обучения. Чтобы решить коренные проблемы, поток фонды образования должны быть реорганизованы, а организация образования и использование фондов образования должны быть оставлены на усмотрение местного самоуправления».

Вместо установления единой государственной минимальной заработной платы, по мнению Партии правых, зарплата должна выплачиваться в полном объеме и без ограничений руководству школы. Учителя в Таллинне должны договориться о своей зарплате с городом Таллинном, а учителя в Вормси – с самоуправлениеем Вормси. Владелец школы определит использование и условия зарплаты, а руководство школы – зарплату каждого учителя с учетом конкретных вкладов и результатов.

«Оплата труда учителей не может продолжаться по принципу того, что мы требуем результатов труда от каждого по способностям при равной оплате труда каждого. Хороший учитель должен иметь возможность зарабатывать двойную зарплату», – отмечают правые, считающие, что вознаграждение учителей должно быть адаптировано к рабочей нагрузке и поставленным задачам.