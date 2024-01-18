В связи с учащением краж Prisma вводит новые меры безопасности

Сложившаяся сложная экономическая ситуация привела к увеличению количества краж в магазинах. Чтобы еще эффективнее выявлять попытки краж, Prisma внедряет новое решение безопасности. С 17 января для выхода из зоны самообслуживания Sikupilli Prisma все покупатели должны отсканировать штрих-код на чеке о покупке слева от ворот выхода, после чего ворота откроются. Охранник вмешивается для дополнительной проверки, если система дает соответствующий сигнал.

Продуктовые магазины по всему миру ищут различные решения для снижения количества краж, которые не мешали бы покупателям совершать покупки и не удлиняли бы очереди за покупками. Эта мера безопасности уже используется в финской материнской компании Prisma, и для поиска решений сложившейся ситуации с кражами она сейчас также тестируется в магазине Sikupilli Prisma в таллиннском районе Ласнамяэ.