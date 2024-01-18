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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ У Украины стало получаться стрелять из советских систем западными ракетами

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Вчера Россия атаковала Украину 33 иранскими дронами, из которых силы ПВО Украины уничтожили 22
  • ВВС Пакистана нанесли несколько ракетных ударов по территории Ирана
  • По данным Украины, украинские ВВС впервые успешно применили новое гибридное решение

В Крыму вчера вечером вновь прогремели взрывы, на этот раз на аэродроме Саки (что под Севастополем). В настоящее время Россия реагирует на все подобные воздушные удары по Крыму закрытием Керченского моста для движения транспорта, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Германия объявила, что общий объем военной помощи Украине в 2024 году составит около 7 млрд евро. Это больше, чем допускалось ранее. В немецком парламенте с треском провалилась на голосовании представленная оппозицией декларация, которая призывала правительство поставить Украине крылатые ракеты «Таурус». Можно было бы избежать этого бессмысленного внутриполитического маневра.

ПВО Украины

Украина продолжает стратегическую информационную операцию по теме совершенствования возможностей своей ПВО. По данным ВВС Украины, новая гибридная система ПВО была использована для отражения атаки иранских беспилотников, осуществленной Россией позавчера. Сообщается, что системе удалось уничтожить беспилотник в воздухе с расстояния в 9 км. Говорят, что это устройство, в котором ракеты, произведенные в западных странах, размещаются на зенитной артиллерийской системе советских времен.

Известно, что Украина по-прежнему имеет пусковые установки системы С-300, но уже в начале 2023 года ракеты советского производства закончились. По данным Украины, ВВС Украины впервые успешно применили новое гибридное решение. Это, безусловно, диверсифицирует возможности противовоздушной обороны Украины, а также вызовет путаницу как минимум на несколько месяцев в планировании российских авиаударов, которые и без того серьезно осложнены.

При этом в СБУ сообщили, что российские крылатые ракеты, использованные в ударах по Украине, претерпели значительную модификацию по сравнению с 2022 годом. В частности, стало известно о попытках России установить на ракеты средства радиоэлектронной борьбы с целью не допустить уничтожения ракет средствами ПВО. В СБУ подчеркивают, что между российскими разработчиками ракет и украинскими разработчиками систем ПВО постоянно идет гонка.

Правительство Украины вчера также сообщило, что началось производство артиллерийских систем, соответствующих стандартам НАТО, а также боеприпасов к ним. При этом представитель правительства подчеркнул, что производство систем ПВО и различных беспилотников остается приоритетом для украинского оборонного комплекса.

В Крыму вчера вечером вновь произошли взрывы на аэродроме Саки (что под Севастополем). В настоящее время Россия реагирует на все подобные воздушные удары, закрывая движение на Керченском мосту в Крыму. На этот раз нападение, очевидно, посчитали более серьезным, поскольку началось также маскирование моста дымом. Реакция России показывает, что она чувствует себя очень неуверенно в южном регионе.

Активность на фронтах

Вчера Россия атаковала Украину 33 иранскими дронами, из которых ПВО Украины уничтожили 22. Не все из оставшихся 11 дронов поразили цели, но более подробной информации Украина пока не предоставляет. Упоминается лишь, что применялись средства радиоэлектронной борьбы.

Активность российской армии вчера осталась на том же уровне, что и в предыдущие дни; интенсивность атак была высокой.

В направлении Сватово и Северодонецка российская армия вновь начала разведывательные мероприятия боевого типа в районе Купянска. Активность атак была более сильной южнее, в направлении Лимана, но ясных сообщений об успехах российской армии пока нет.

Под Бахмутом российские войска пытаются атаковать как севернее, так и южнее города, но атаки не принесли успеха.

В Донецкой области российская армия не отказывается от попыток окружить Авдеевку, но прочного успеха добиться россиянам не удалось. Попытки продвинуться дальше в районе Марьинки также не дали результатов.

На Южном фронте российская армия бездействовала. Атаки продолжались на восточном берегу Днепра, но украинские плацдармы пока удерживаются. С помощью местных информационных операций Россия пытается создать неуверенность у украинских солдат и общества в целом и внушить, что украинская армия не сможет удерживать эти позиции всю зиму ни при каких обстоятельствах. В то же время ясно, что попытки наступления российской армии в этом регионе приведут к очень большим потерям среди российских войск.

Беспорядки в России

В Башкортостане вспыхнули беспорядки. Это произошло после того, как власти попытались заключить под стражу на четыре года местного активиста, деятельность которого начала действовать им на нервы. Беспорядки были абсолютно спонтанными и не представляют никакой экзистенциальной угрозы для российской власти. Скорее, это можно считать всплеском общинного недовольства, а не политическим выступлением, хотя Башкортостан - регион с небольшой автономией этнического меньшинства.

Это достаточно типичное событие, но такого типа событий опасаются некоторые представители российской элиты. На спонтанные демонстрации сложно активно реагировать, и есть риск, что они могут развиться в непредсказуемом направлении. Кроме того, администрация Путина крайне чувствительна к любого рода спонтанности перед президентскими выборами.

Атака Пакистана на Иран

Полковник иранской Революционной гвардии был убит в ходе столкновений на ирано-пакистанской границе. Пакистан заявил, что расценивает ракетный удар Ирана по своей территории как посягательство на суверенитет. К настоящему времени ситуация на ирано-пакистанской границе уже как следует обострилась, однако первоначально вооруженные нападения на иранские подразделения приписывались иранским же незаконным вооруженным группировкам.

Сегодня рано утром появились сообщения о том, что ВВС Пакистана нанесли ракетные удары по иранской территории рядом с Пакистаном. Скоро станет ясно, захочет ли кто-то из членов Шанхайской организации выступить посредником и предотвратить эскалацию конфликта.

Вчера Израиль усилил общественное давление на Ливан относительно возможного расширения военных операций. Начальник генштаба армии Израиля выразил мнение, что существует повышенная вероятность расширения военной активности в южной части Ливана. В то же время в северной части Израиля проходят подготовку резервистские подразделения; Израиль также начал вывод части своих войск из сектора Газа.

Атаки «Хезболлы» не активизировались после убийства ее высших командиров. В настоящее время «Хезболла» осуществляет за день менее десятка отдельных атак в северном регионе Израиля, и Израиль отвечает на них тоже ежедневно. Ясно, что Израиль намерен в какой-то момент пресечь эти атаки, если «Хезболла» не сможет найти способ успокоиться самостоятельно.

Вчера хуситы снова атаковали торговое судно. За этим последовали авиаудары США по контролируемым хуситами районам Йемена. Конкретные результаты ударов пока неизвестны.

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