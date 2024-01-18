ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ У Украины стало получаться стрелять из советских систем западными ракетами

Правительство Украины вчера также сообщило, что началось производство артиллерийских систем, соответствующих стандартам НАТО, а также боеприпасов к ним. При этом представитель правительства подчеркнул, что производство систем ПВО и различных беспилотников остается приоритетом для украинского оборонного комплекса.
В Крыму вчера вечером вновь произошли взрывы на аэродроме Саки (что под Севастополем). В настоящее время Россия реагирует на все подобные воздушные удары, закрывая движение на Керченском мосту в Крыму. На этот раз нападение, очевидно, посчитали более серьезным, поскольку началось также маскирование моста дымом. Реакция России показывает, что она чувствует себя очень неуверенно в южном регионе.
Активность на фронтах
Вчера Россия атаковала Украину 33 иранскими дронами, из которых ПВО Украины уничтожили 22. Не все из оставшихся 11 дронов поразили цели, но более подробной информации Украина пока не предоставляет. Упоминается лишь, что применялись средства радиоэлектронной борьбы.
Активность российской армии вчера осталась на том же уровне, что и в предыдущие дни; интенсивность атак была высокой.
В направлении Сватово и Северодонецка российская армия вновь начала разведывательные мероприятия боевого типа в районе Купянска. Активность атак была более сильной южнее, в направлении Лимана, но ясных сообщений об успехах российской армии пока нет.
Под Бахмутом российские войска пытаются атаковать как севернее, так и южнее города, но атаки не принесли успеха.
В Донецкой области российская армия не отказывается от попыток окружить Авдеевку, но прочного успеха добиться россиянам не удалось. Попытки продвинуться дальше в районе Марьинки также не дали результатов.