ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ У Украины стало получаться стрелять из советских систем западными ракетами

На Южном фронте российская армия бездействовала. Атаки продолжались на восточном берегу Днепра, но украинские плацдармы пока удерживаются. С помощью местных информационных операций Россия пытается создать неуверенность у украинских солдат и общества в целом и внушить, что украинская армия не сможет удерживать эти позиции всю зиму ни при каких обстоятельствах. В то же время ясно, что попытки наступления российской армии в этом регионе приведут к очень большим потерям среди российских войск.

Беспорядки в России

В Башкортостане вспыхнули беспорядки. Это произошло после того, как власти попытались заключить под стражу на четыре года местного активиста, деятельность которого начала действовать им на нервы. Беспорядки были абсолютно спонтанными и не представляют никакой экзистенциальной угрозы для российской власти. Скорее, это можно считать всплеском общинного недовольства, а не политическим выступлением, хотя Башкортостан - регион с небольшой автономией этнического меньшинства.

Это достаточно типичное событие, но такого типа событий опасаются некоторые представители российской элиты. На спонтанные демонстрации сложно активно реагировать, и есть риск, что они могут развиться в непредсказуемом направлении. Кроме того, администрация Путина крайне чувствительна к любого рода спонтанности перед президентскими выборами.

Атака Пакистана на Иран