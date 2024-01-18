Погиб попавший под трактор спортсмен

Йонассон погиб в воскресенье вечером, когда во время работы на ферме случайно попал под трактор. Спасатели немедленно прибыли на место происшествия и доставили мужчину в больницу, но, к сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь.

«Он был фантастическим человеком, который оставил большой след в конном спорте. Он был самым добрым и искренним человеком, которого я когда-либо встречал. Я всегда буду скучать по нему», — написала жена Йонассона Ребекка в социальных сетях.

За свою более чем 30-летнюю карьеру Йонассон завоевал ряд наград, последняя из которых была получена в прошлом году, когда он стал чемпионом Швеции.

Кроме того, он завоевывал места на пьедестале на этапах Кубков мира и Скандинавии. В 2001 году он также был выбран конником года.