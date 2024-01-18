Министр обороны Литвы: из-за войны в Украине у России мало ресурсов для провокаций в Балтийском регионе

«Когда речь заходит о приготовлениях России в нашем регионе, все замечают, что Россия направила весь потенциал своих сухопутных войск в Украину, двинула их на фронт. В данном случае у нас под боком у нее есть другие силы - авиация, ракеты, тактическое ядерное оружие, флот, но он не обладает потенциалом значительной части сухопутных войск и этими дистанционными средствами она не может в полной мере осуществлять какие-либо провокации. Это факт», - заявил Анушаускас в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Так Анушаускас отреагировал на публикацию немецкой газеты Bild, в которой описывался сценарий военных учений, в ходе которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридному российскому нападению на восточный фланг НАТО.

В этом плане учений изложен подробный сценарий возможного военного конфликта, согласно которому Кремль в феврале якобы начинает волну мобилизации и призывает 200 000 военных, продолжает атаковать Украину, пожинает победы и начинает летом гибридную войну против стран Балтии. Происходят столкновения, ситуация накаляется.

Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Вильнюс на прошлой неделе, повторил, что, если России удастся победить Украину, следующей целью Москвы могут стать страны Балтии.

«В данном случае ключом к этой ситуации является повышение военно-оборонительного потенциала каждой граничащей страны», - сказал Анушаускас.

По мнению Анушаускаса, вероятность того, что в этом году украинское небо начнут защищать истребители F-16 американского производства, чрезвычайно высока.

«У украинцев будет в несколько раз больше возможностей защититься от крылатых ракет, от авиации на передовой, отведя ее в сторону, еще дальше от фронта», - сказал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что приоритетом Киева на 2024 год является получение контроля над небом страны.

В настоящее время различные страны НАТО обучают украинских пилотов использованию истребителей F-16 американского производства. В этом месяце Дания объявила, что передаст 19 таких истребителей украинцам во втором квартале этого года.