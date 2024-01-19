Нарвские послы эстонской культуры: юные нарвитянки выигрывают международные конкурсы с эстонской песенной классикой

Победное шествие нарвитянки

Сразу два «Гран-при» за исполнение песни Eesti muld ja eesti süda на широко известных фестивалях-конкурсах в Греции и Латвии были вручены представительнице студии Kuldne Pääsuke Дарье Коломийцевой. Первая из этих высших наград была получена ею на Международном конкурсе-фестивале Greeсe Hope, который проходил в июне 2023 года в греческом городе Напфлион. В конкурсе приняли участие представители 20 стран, а члены жюри представляли 24 страны.

Второй «Гран-при» за исполнение все той же Eesti muld ja eesti Süda был вручен ей на международном конкурсе-фестивале Riga Symphony в Риге. Проводящийся с 2009 года, этот фестиваль является одним из самых серьезных и сложных конкурсов в Балтийских странах, да и даже во всей Европе. Представители Эстонии постоянно участвуют в этом конкурсе, который традиционно проводится во второй половине декабря. Но ранее, до 2022 года, никогда эстонским исполнителям не удавалось получить на нем высшую награду. Зато потом участники студии Kuldne Pääsuke сумели завоевать «Гран-при» дважды подряд - в 2022 и в 2023 году.

Строгие правила конкурса

Традиционно конкурс-фестиваль Riga Symphony организует и проводит очень известная в латышском музыкальном мире личность - продюсер и композитор Елена Швилпе. Среди членов жюри - певцы и музыкальные деятели разных стран, именитые музыканты Латвии, солисты оперы, преподаватели Академии музыки.