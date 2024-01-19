В минувшем 2023 году итоги культурных достижений нарвитян оказались весьма впечатляющими. Журналист Александр Мясоедов пишет о том, что сокровища эстонского национального достояния как бриллианты, получившие профессиональную огранку у талантливых представителей нарвской вокальной студии Kuldne Pääsuke, заслужили самую высокую оценку международных жюри.
Нарвские послы эстонской культуры: юные нарвитянки выигрывают международные конкурсы с эстонской песенной классикой
Победное шествие нарвитянки
Сразу два «Гран-при» за исполнение песни Eesti muld ja eesti süda на широко известных фестивалях-конкурсах в Греции и Латвии были вручены представительнице студии Kuldne Pääsuke Дарье Коломийцевой. Первая из этих высших наград была получена ею на Международном конкурсе-фестивале Greeсe Hope, который проходил в июне 2023 года в греческом городе Напфлион. В конкурсе приняли участие представители 20 стран, а члены жюри представляли 24 страны.
Второй «Гран-при» за исполнение все той же Eesti muld ja eesti Süda был вручен ей на международном конкурсе-фестивале Riga Symphony в Риге. Проводящийся с 2009 года, этот фестиваль является одним из самых серьезных и сложных конкурсов в Балтийских странах, да и даже во всей Европе. Представители Эстонии постоянно участвуют в этом конкурсе, который традиционно проводится во второй половине декабря. Но ранее, до 2022 года, никогда эстонским исполнителям не удавалось получить на нем высшую награду. Зато потом участники студии Kuldne Pääsuke сумели завоевать «Гран-при» дважды подряд - в 2022 и в 2023 году.
Строгие правила конкурса
Традиционно конкурс-фестиваль Riga Symphony организует и проводит очень известная в латышском музыкальном мире личность - продюсер и композитор Елена Швилпе. Среди членов жюри - певцы и музыкальные деятели разных стран, именитые музыканты Латвии, солисты оперы, преподаватели Академии музыки.
В 2023 году из 24 членов жюри Riga Symphony трое представляли Эстонию, но они не оценивали участников своей страны - таковы жесткие правила конкурса. Конкурс в Риге проходит в 3 этапа - вначале отборочный тур, затем собственно сам конкурс, а третий этап - это финальный раунд борьбы за собственно «Гран-при». Стоит особо отметить еще одно правило этого рижского фестиваля-конкурса - на третий этап приглашается совершенно новый состав жюри, члены которого до этого не слушали конкурсантов.
Именно это жюри на гала-концерте выбирает победителей. Для того, чтобы стать номинантом на «Гран-при», хотя бы один член жюри во время основного конкурса должен поставить этому участнику высшие баллы. Дарья Коломийцева с песней Eesti muld ja eesti süda успешно прошла все этапы и стала главным триумфатором!
Душа, вложенная в песню
Исполненная Дарьей песня - одна из самых известных в Эстонии, и для многих - одна из самых любимых. Стихи написаны Лидией Койдула в середине XIX века, а сама песня появилась в 1982 году, когда Рейн Раннап написал музыку на эти строки. Как говорил сам композитор, эта песня могла бы стать гимном свободной Эстонии.
Даша рассказывает, что она часто пела эту песню в гимназии на мероприятиях, уж очень она ей нравилась. Несколько лет назад Даша начала сама писать музыку и «минусовые» фонограммы для студии. Тогда и возникла у нее мысль сделать современную аранжировку для Eesti muld ja eesti süda.
Процесс занял больше года, было сделано несколько редакций. В аранжировке ярко проявился и творческий характер самой Дарьи, наполнившей номер живой картиной искренних эмоций, и ее восприятие образа свободолюбивой Эстонии. Вдохновляемая им, Даша также сама придумала и сшила костюм именно для этого номера. То есть этот проект под названием Eesti muld ja eesti süda полностью - аранжировка, костюм, исполнение - создан талантливой творческой натурой по имени Дарья Коломийцева из нарвской студии Kuldne Pääsuke.
И заслуженно полученные ею высшие награды - результат успешного продвижения эстонской культуры на высоком международном уровне. Старые знаменитые эстонские песни благодаря современной аранжировке Дарьи вызывают очень большой интерес и приносят высшие награды за пределами Эстонии.
Высокая оценка профессионала
Вот что сказал обо всем этом директор продюсерского центра, композитор, организатор вокальных конкурсов в Греции, Турции и Болгарии, член Международного жюри Riga Symphony Митя Эфферман: «Студия вокала Kuldne Pääsuke - настоящие профессионалы! Уже на протяжении двух лет с удовольствием встречаю вокалистов из Эстонии на международных фестивалях. Наблюдаю за стремительным творческим ростом учащихся этого замечательного коллектива под руководством профессионального педагога Елены Коломийцевой. Как организатору фестивалей, мне приятно принимать эту замечательную команду талантливых и воспитанных детей с железной дисциплиной. А визитная карточка Эстонии в категории фолк - Eesti Muld Ja Eesti Süda в исполнении Дарьи Коломийцевой, украшает гала-концерты международных фестивалей!».
«Это был совершенно другой подход»
Стоит также добавить, что творчески популяризируя культуру Эстонии, Дарья Коломийцева также создала оригинальную аранжировку народной эстонской песни Jaanike. С этой песней участница нарвской вокальной студии Kuldne Pääsuke Танюша Харитонова, одна из самых юных участниц конкурса, в своем пятилетнем возрасте получила два первых места - также на Международном конкурсе-фестивале Greeсe Hope и на Riga Symphony.
Член жюри Riga Symphony от Эстонии Эндла Мурд (вокалист, педагог, руководитель вокальной студии, организатор вокального конкурса в Пярну), конечно же, прекрасно знает песни Eesti muld ja eesti süda и Jaanike. И, по ее словам, она была очень удивлена, как интересно были представлены на фестивале юными нарвитянками эти яркие примеры эстонской песенной культуры.
В своем комментарии Эндла Мурд пишет: «Исполнение было очень интересным. Песня, выигравшая «Гран-при» (Eesti muld ja eesti süda), мне понравилась своей аранжировкой. Это был совершенно другой подход. Песня Jaanike тоже была представлена очень хорошо, интересно и оригинально. Одежда обеих артисток была очень стильной, сценические движения тоже были привлекательными и завораживали как жюри, так и зрителей».
Будем надеяться, что нарвские таланты и дальше также активно, творчески и успешно продолжат прославлять нашу Эстонию на самых разных престижных площадках мировой культуры.