Эстонский стартап принимает участие в полевых испытаниях в Великобритании

Компания Paul-Tech, эстонский стартап в области сельскохозяйственных технологий, участвует со своим измерительным оборудованием в исследовании, проводимом в Великобритании Университетом Лидса с целью определения факторов влияния перехода к регенеративному сельскому хозяйству. Проводимое исследование призвано пролить свет на преимущества регенеративных методов ведения сельского хозяйства.
В исследовании, проведенном Университетом Лидса в Йоркшире (Великобритания), сравниваются здоровье почвы, урожайность, выбросы парниковых газов и выгода различных систем земледелия на пяти участках размером 12x40 метров. На одних участках проводилась вспашка и зяблевая обработка почвы, а на других - минимальная обработка с использованием мелкой пахоты, которая не портит почву.
В эксперименте также использовались различные виды почвы и способы влияния на них: совместные культуры, навоз, интеграция животноводства и смеси сортов.
Данные собирались с помощью почвенных станций, которые в режиме реального времени измеряли доступность питательных веществ, содержание воды в почве и температуру на глубине 8 и 20 см. В ходе эксперимента каждый участок трижды удобрялся азотом. После каждого удобрения почвы доступность питательных веществ и содержание воды контролировались на обеих глубинах.
Оказалось, вспаханная почва быстро пропускала воду, что привело к значительно меньшему высвобождению питательных веществ при внесении удобрений и значительно меньшему количеству питательных веществ, доступных растениям на глубине 8 см.
На температуру почвы также влияли агротехнические приемы. Вспаханная почва испытывала гораздо большие изменения температуры во время эксперимента. Вспаханная почва замерзала, когда температура воздуха опускалась ниже нуля, в то время как почва с минимальной обработкой поддерживала более стабильную температуру и не замерзала.
Микк Плакк, генеральный директор компании Paul-Tech, назвал полученные результаты захватывающими. «Данные с наших почвенных станций наглядно демонстрируют доступность питательных веществ в почве и разницу в температурах между полями с разными способами обработки», - сказал он в пресс-релизе.
«Например, на вспаханных участках почва промерзала на уровне корней и демонстрировала значительные температурные различия, в то время как на участках с минимальной обработкой почва не промерзала, а температура на уровне корней была относительно равномерной. Кроме того, на участках с минимальной обработкой почва гораздо эффективнее удерживала воду, что означало, что на глубине 8 см было гораздо больше доступных питательных веществ, чем на вспаханных участках», - сообщил он.
«Результаты испытания имеют важное значение. Они убедительно свидетельствуют о том, что некоторые методы ведения сельского хозяйства способны значительно улучшить состояние почвы и растений, сократив при этом количество ресурсов», - подтвердил он.
Однако такой уровень исследования был бы недоступен без возможности измерения движения воды и питательных веществ в почве, а именно для этого, по словам Плакка, и предназначена система Paul-Tech.
Система используется в коммерческом сельском хозяйстве в Скандинавии и Восточной Европе, а в этом месяце будет представлена в Великобритании. Станция использует ряд новейших датчиков и преобразует данные в простые и понятные сведения, чтобы ферма могла получить максимальную прибыль. Она обеспечивает 360-градусный обзор состояния почвы в режиме реального времени, предоставляя данные, необходимые фермерам для принятия более эффективных решений.
Исследование будет продолжено, и в нем будет рассмотрено влияние других восстановительных техник на здоровье почвы с течением времени. «Продолжая исследования в Университете Лидса, мы надеемся получить дополнительные сведения о том, как различные методы ведения сельского хозяйства влияют на здоровье почвы, окружающую среду и прибыль фермеров», - заключил он.