Эстонский стартап принимает участие в полевых испытаниях в Великобритании

«Например, на вспаханных участках почва промерзала на уровне корней и демонстрировала значительные температурные различия, в то время как на участках с минимальной обработкой почва не промерзала, а температура на уровне корней была относительно равномерной. Кроме того, на участках с минимальной обработкой почва гораздо эффективнее удерживала воду, что означало, что на глубине 8 см было гораздо больше доступных питательных веществ, чем на вспаханных участках», - сообщил он.

«Результаты испытания имеют важное значение. Они убедительно свидетельствуют о том, что некоторые методы ведения сельского хозяйства способны значительно улучшить состояние почвы и растений, сократив при этом количество ресурсов», - подтвердил он.

Однако такой уровень исследования был бы недоступен без возможности измерения движения воды и питательных веществ в почве, а именно для этого, по словам Плакка, и предназначена система Paul-Tech.

Система используется в коммерческом сельском хозяйстве в Скандинавии и Восточной Европе, а в этом месяце будет представлена в Великобритании. Станция использует ряд новейших датчиков и преобразует данные в простые и понятные сведения, чтобы ферма могла получить максимальную прибыль. Она обеспечивает 360-градусный обзор состояния почвы в режиме реального времени, предоставляя данные, необходимые фермерам для принятия более эффективных решений.

Исследование будет продолжено, и в нем будет рассмотрено влияние других восстановительных техник на здоровье почвы с течением времени. «Продолжая исследования в Университете Лидса, мы надеемся получить дополнительные сведения о том, как различные методы ведения сельского хозяйства влияют на здоровье почвы, окружающую среду и прибыль фермеров», - заключил он.