Главный кокаиновый порт Европы. В Антверпене за год изъяли рекордный объем наркотиков

«Такие объемы [наркотиков] представляют гигантскую угрозу для наших портов и городов, для сотен наших таможенников и докеров и для наших близких», – заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Ранее в интервью Би-би-си чиновники бельгийской таможни, которые отвечают за перехват наркотиков, признавали, что проигрывают войну с могущественными наркокартелями.

Понять отчаяние властей нетрудно: протяженность антверпенских доков составляет 160 километров, и на всем этом пространстве тысячи судов разгружают миллионы тонн грузов, которые потом расходятся по всему континенту.

Это настоящий конвейер, причем кокаиновые бароны предпочитают прятать свой груз в скоропортящихся товарах, которые нельзя слишком долго задерживать для проверки. Излюбленным средством перевозки наркотика остаются контейнеры с фруктами, особенно бананами.

По словам таможенников, наркоторговцы изначально закладываются на то, что какая-то часть их товара будет обнаружена, и включают стоимость таких потерь в свои операционные расчеты. И даже с учетом этого они получают огромные барыши.

В 2022 году объем конфискованного в Бельгии кокаина впервые превысил 100 тонн.

Наркокартели не обходят вниманием и соседние Нидерланды с их морскими портами, которые тоже превратились в важный перевалочный пункт. Оттуда наркотики переправляются далее в разные страны Европы, в том числе и Великобританию.

В прошлом году в голландских портах было конфисковано более 59 тонн кокаина. Больше всего из конфискованного кокаина – 27 тонн – поступило туда из портов Эквадора.