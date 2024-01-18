Правительство одобрило законопроект об автомобильном налоге

На своем заседании в четверг правительство одобрило законопроект, который введет автомобильный налог с 2025 года.
Цель введения налога - побудить людей использовать в меньшей степени загрязняющие окружающую среду транспортные средства. Поступления от налога на транспортные средства оцениваются в 236 млн евро в год (в первый полный год введения налога).
В Эстонии ежедневно используется чуть ли не самый старый и самый загрязняющий парк автомобилей в Европейском союзе. Количество транспортных средств на человека в нашей стране также выше среднего. Налог на автотранспортные средства должен помочь замедлить постоянный рост количества автомобилей и постепенно сделать автопарк Эстонии более экономичным. По мнению правительства, транспортным налогом не преследуется цель выводить из движения старые автомобили, в то же время он должен поддержать использование старых автомобилей до прекращения их работоспособности.
В то же время налог на автотранспортные средства направлен на удаление из использования автотранспортных средств, стоящих на месте длительное время и загрязняющих окружающую среду. Налог также направлен на поощрение принятия более экологически чистого решения при покупке нового автомобиля.
Транспортный налог будет состоять из двух частей. Во-первых, это часть, которую владелец транспортного средства платит за транспортные средства, ежегодно регистрируемые в дорожном регистре. Ставка транспортного налога для легковых автомобилей будет состоять из базовой части, части удельных выбросов углекислого газа (CO2) и части полной массы.
Во-вторых, установлен сбор за регистрацию автотранспортного средства, который уплачивается до регистрации легковых автомобилей и микроавтобусов в дорожном регистре. Регистрационный сбор призван повлиять на будущие решения о покупке автомобиля. В формуле регистрационного сбора доля CO2 выше, чтобы стимулировать покупку менее загрязняющих окружающую среду транспортных средств. Возраст транспортного средства также влияет на размер регистрационного сбора. Снижение возраста линейно уменьшается каждый год до тех пор, пока не пройдет 15 лет с момента первичной регистрации автомобиля, после чего возрастной коэффициент будет равен 0,20.
Налог сделает покупку и владение легковыми автомобилями на 5-15 процентов дороже, чем сейчас. Конкретное изменение для автовладельца зависит от того, какой автомобиль находится в собственности или планируется к приобретению. В больше степени загрязняющие окружающую среду и более тяжелые автомобили получают более высокое налоговое бремя. По мере старения автомобиля налоговая нагрузка снижается.
Налог на транспортные средства взимает Налогово-таможенный департамент.
Регистрационный сбор взимается Департаментом транспорта и уплачивается не позднее, чем до регистрации транспортного средства, и является обязательным условием для внесения записи в регистр. Налогово-таможенный департамент разрабатывает новый регистр налога на автотранспортные средства в рамках регистра налогоплательщиков. Департамент транспорта вносит соответствующие изменения в базу данных регистра дорожного движения. Транспортные средства «Скорой помощи» и транспортные средства, предназначенные для использования людьми с ограниченными возможностями, освобождаются от автоналога. Также в соответствии с международными соглашениями освобождаются от автоналога и транспортные средства иностранных представительств.