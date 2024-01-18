Продажи новых легковых автомобилей в прошлом году значительно выросли

В декабре в Европейском союзе было продано 867 052 новых легковых автомобиля, что на 3,3% меньше, чем в декабре 2022 года. В целом в 2023 году покупателям было поставлено более 10,5 миллиона новых легковых автомобилей, что на 13,9% больше, чем в 2022 году.

В прошлом году продажи электромобилей в странах ЕС выросли на 37%, а в 2023 году их доля увеличится до 14,6%. Гибридные автомобили составили треть от общего объема продаж новых автомобилей, чуть меньше 35,3% доли бензиновых автомобилей. Доля дизельных автомобилей в прошлом году упала до 13,6%.

Из крупнейших рынков Европейского союза продажи новых легковых автомобилей в 2023 году больше всего выросли в Италии (18,9%), в Испании (16,7%), Франции (16,1%) и Германии (7,3%).

Из трех стран Балтии продажи новых легковых автомобилей быстрее всего росли в Латвии (13,4%), но Эстония (11,7%) и Литва (8%) не сильно отставали.