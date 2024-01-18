В корпусе Магдалеэна Ида-Таллиннской центральной больницы открылся Грудной центр

За 12 лет работы кабинет маммологии этой больницы посетили свыше 60 000 человек, интерес пациенток к услуге высок. Повышенное внимание к заболеваниям молочной железы требует от медицинской системы быть готовой предоставить высококачественную помощь пациенткам с проблемами молочной железы, и для этой цели в ITK сейчас создан специальный Грудной центр.

«Мы предлагаем быструю и бесперебойную диагностику пациентам с жалобами на молочные железы, мультидисциплинарное лечение при подтверждении диагноза рака и дальнейшее наблюдение. Мы готовы решить любую проблему, связанную с грудью», - сказал руководитель Грудного центра доктор Габор Ширко.

Важную роль в коллективе Грудного центра играют специально обученные акушерки, которые организуют осмотр пациентки и при необходимости направляют ее к радиологу и маммологу. Таким образом, качественная помощь становится доступнее большему числу женщин - модель, которую переняли и другие центры Эстонии.

Кабинет посещают более 5000 раз в год, и пациенты очень заинтересованы в этой услуге. Раннее выявление рака молочной железы в Эстонии находится уступает показателям других европейских стран, но признаки улучшения можно видеть благодаря совместным усилиям врачей, занимающихся проблемами заболеваний молочной железы, Кассы здоровья и самих женщин в повышении осведомленности о здоровье груди.

«Как Грудной центр мы хотим быть всесторонним и надежным партнером семейных врачей, центров здоровья и поликлиник по всей Эстонии», - сказал доктор Ширко.

Rinnakeskus находится в центре здоровья Magdaleena Tervisemaja по адресу Пярнуское шоссе, 104. Записаться на прием можно по телефону 1900.