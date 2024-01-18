Латвия начинает процесс депортации граждан РФ

Условия пребывания в Латвии – сдача языкового теста или подача заявления на получение другого типа вида на жительство. Все, кто не соответствует этим критериям, получили письмо, в котором их просят в течение двух недель покинуть страну или оформить легальное пребывание в ней, передает LSM.

«Затем мы отправляем информацию государственной погранохране, чтобы она проверила последнее задекларированное место жительства: находится там человек или нет», – объяснила глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе.

Если человека нет по указанному адресу, сотрудники погранохраны интересуются у соседей, когда они в последний раз его видели. Если человек находится дома, ему вручают ордер на депортацию, добавила Розе.

Аналогичный процесс будет повторен в апреле в отношении лиц, которые хотя бы пытались сдать языковой тест, но потерпели неудачу. У них все-таки есть возможность подать ходатайство на получение двухлетнего временного вида на жительство и снова пройти тест. По состоянию на сегодняшний день, почти 2500 человек не предоставили для этого необходимые документы.

Граждане Российской Федерации могут также ходатайствовать о виде на жительство другого типа, например, на основании брака или проживающих в Латвии членов семьи.

«Сейчас мы говорим о добровольном выезде из страны. Это означает, что каждому человеку должно быть предоставлено право добровольно покинуть страну. Это не касается случаев угрозы государственной безопасности. Однако если человек ничего не предпримет и не подаст апелляцию, его также могут депортировать принудительно», – сказала Розе.

Пока принудительно депортированы только двое граждан РФ. «Конечно, будут и другие принудительные депортации. Но сколько? Десятки или сотни? Практика покажет. Это не произойдет в одночасье. Вероятно, некоторые люди надеются, что кто-то решит их проблемы за них», – отметил депутат Сейма, председатель комиссии по гражданству, миграции и социальной сплоченности Гунарс Кутрис.

По данным Департамента гражданства и миграции, часть из 985 граждан РФ уже покинули Латвию. У погранохраны есть данные о тех, кто пересек границу России или Беларуси, но нет информации о выезжающих через Шенгенскую зону.