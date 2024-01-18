Число беженцев из Северной Кореи увеличилось в три раза

В 2020 году число успешных побегов значительно сократилось, поскольку Северная Корея полностью закрыла свои границы, опасаясь COVID-19, и, по сообщениям, приказала пограничникам расстреливать на месте всех, кто бежит из страны.

В 2021 году в Южную Корею прибыло всего 63 человека. Это на 90% меньше, чем в 2019 году, когда в Южную Корею бежали 1047 северокорейцев. В 2022 году, однако, было зарегистрировано всего 67 человек.

По данным Министерства объединения Южной Кореи, в прошлом году в страну прибыло 196 северокорейцев, что все еще значительно меньше, чем до пандемии.

Женщины составили 80% беженцев, причем большинство из них покинули страну через третьи страны.

Однако наметилась тенденция к росту числа представителей северокорейской элиты, покинувших страну: теперь среди беженцев больше дипломатов, а также студентов, обучающихся за рубежом.

«Мы подтвердили, что в прошлом году было зафиксировано самое большое количество побегов элиты за последние годы», - заявили в министерстве.

По данным информационного агентства Yonhap, в прошлом году из Северной Кореи бежало около десяти представителей элитного класса, что является самым большим показателем с 2017 года.

С момента раздела Корейского полуострова в 1950-х годах десятки тысяч северокорейцев покинули страну. Большинство из них направляются сначала по суше в Китай, затем в третьи страны и, наконец, в Южную Корею.

Побег по морю из Северной Кореи крайне редок и считается гораздо более опасным, чем сухопутный.

Однако в 2023 году по морю бежали в общей сложности 13 человек, что, по мнению Министерства объединения, свидетельствует об ухудшении ситуации в Северной Корее.

Все те, кто бежал из страны по морю, в качестве причины отъезда называли нехватку продовольствия.