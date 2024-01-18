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Более трети женщин Эстонии хотя бы раз становились жертвами домашнего насилия

rus.postimees.ee
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Домашнее насилие. Фото иллюстративное.
Домашнее насилие. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Более трети женщин Эстонии хотя бы раз в жизни становились жертвами домашнего насилия. Последний опрос «Заметьте насилие» показал, что половина людей не знает, что делать в случае домашнего насилия. Чтобы повысить осведомленность об одной из самых острых проблем и распространить информацию о возможностях обращения за помощью, IKEA запускает новую социальную кампанию.

«Домашнее насилие не знает возраста и пола - оно затрагивает как мужчин, так и женщин, а также детей, взрослых и пожилых людей. К сожалению, больше всего страдают женщины: по статистике, 41 процент из них в течение жизни подвергались насилию. Конечно, и женщины, и их дети нуждаются в особой заботе и поддержке. Домашнее насилие - проблема, с которой необходимо бороться не только на официальном уровне, но и общим фронтом как предпринимателей, так и общества в целом. Мы очень рады, что IKEA решила обратить внимание на эту тему и тем самым помочь тем, кто нуждается в этой поддержке», - сказала руководитель группы развития услуг для жертв насилия в Департаменте социального страхования Андреа Кинк.

«83 процента тех, кто принял участие в последнем опросе "Заметьте насилие" утверждают, что решение проблемы домашнего насилия является обязанностью всего общества. Но шесть процентов придерживаются мнения, что это личное дело каждого человека. Мы считаем, что домашнее насилие - это не личная проблема, с которой нужно сталкиваться в одиночку, а затрагивает всех нас.

Насилие нельзя игнорировать и необходимо использовать все возможные методы для его предотвращения: людей необходимо воспитывать, углублять уважение друг к другу, прекращать закрывать глаза на насилие. Поэтому совместно с компетентными органами и специалистами мы разработали новую социальную кампанию, цель которой - повысить осведомленность о домашнем насилии и напомнить людям, куда обращаться за помощью», - говорит менеджер рынка IKEA в Балтии Инга Филипова.

Новая кампания «Заметьте насилие» стартует во всех трех странах Балтии в январе 2024 года и продлится до конца февраля. Чтобы кампания против домашнего насилия охватила больше людей, были разработаны информационные карточки, знакомящие с возможностями получения помощи, которые можно бесплатно получить в представительствах IKEA и ряде организаций. На каждой карточке имеется специальная наклейка с информацией, которую можно приклеить на видном месте, чтобы подать пример в борьбе против домашнего насилия.

Кампания также включает наружную рекламу, и другие средства массовой информации. IKEA также будет делиться информацией, связанной с этой темой, на своих физических и цифровых каналах. Цель всего этого - инициировать и стимулировать общественную дискуссию о социальных проблемах и совместный поиск решений, способствующих позитивным изменениям в долгосрочной перспективе.

Новая кампания является частью долгосрочной социальной инициативы IKEA «Обратите внимание на насилие», которая поддерживает стремление компании улучшить повседневную жизнь многих людей. Деятельность, связанная с инициативой, имеет три направления: повышение осведомленности, курсы повышения квалификации кризисных центров, а также вовлечение и поддержка сотрудников, включая информационную работу, психологическое консультирование и возможность внести свой волонтерский вклад в обновление кризисных центров.

За три года, прошедшие с момента рождения инициативы, были обновлены четыре кризисных центра в странах Балтии. В Эстонии, куда инициатива достигла в 2023 году, IKEA стала сотрудничать с Таллиннским женским кризисным центром, где отремонтировали более ста квадратных метров жилой площади.

Если вам нужна поддержка, обращайтесь:

• по телефону кризисной помощи жертвам: 116 006 (24/7) или palunabi.ee;

• по телефону Lasteabi: 116 111 (24/7) или Lasteabi.ee;

• по телефону поддержки для желающих отказаться от насилия: 660 6077 (будние дни с 10:00 до 16:00).

В случае возникновения чрезвычайной ситуации позвоните в Центр тревоги по номеру 112.

Дополнительная информация о домашнем насилии: sotsiaalkindlustusamet.ee

*IKEA провела онлайн-опрос совместно с Norstat. Опрос состоялся в ноябре 2023 года, в нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

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