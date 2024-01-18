Более трети женщин Эстонии хотя бы раз становились жертвами домашнего насилия

«Домашнее насилие не знает возраста и пола - оно затрагивает как мужчин, так и женщин, а также детей, взрослых и пожилых людей. К сожалению, больше всего страдают женщины: по статистике, 41 процент из них в течение жизни подвергались насилию. Конечно, и женщины, и их дети нуждаются в особой заботе и поддержке. Домашнее насилие - проблема, с которой необходимо бороться не только на официальном уровне, но и общим фронтом как предпринимателей, так и общества в целом. Мы очень рады, что IKEA решила обратить внимание на эту тему и тем самым помочь тем, кто нуждается в этой поддержке», - сказала руководитель группы развития услуг для жертв насилия в Департаменте социального страхования Андреа Кинк.