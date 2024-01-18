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ЭРККИ КООРТ ⟩ Вячеслав Морозов: завербованный в шпионы ученый или выученный на ученого шпион?

Эркки Коорт
, эксперт по безопасности
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Вячеслав Морозов.
Вячеслав Морозов. Фото: Andres Haabu
  • Интерес разведки к университетам сохраняется
  • Полиция безопасности поймала двадцать российских шпионов
  • Морозов руководил несколькими исследованиями, финансируемыми МИДом Эстонии

16 января 2024 года стала достоянием общественности информация о том, что Полиция безопаности задержала по подозрению в работе на Россию профессора Тартуского университета. О том, как и почему разведка интересуется университетами, пишет эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД Эркки Коорт.

3 января Полиция безопасности задержала профессора Вячеслава Морозова, который с 2011 года работал в Институте Шютте Тартуского университета. Его подозревают в антиэстонской деятельности. По данным прокуратуры и Полиции безопасности, подозрение касается осуществления разведывательной деятельности и ее поддержки.

Большая часть ресурсов и разведывательных интересов России сегодня сосредоточена на Украине, но они также распространяются и на другие страны. Причина очень проста: Россия просто не может прекратить сбор информации по другим направлениям. В этом смысле размер страны является одновременно и плюсом, и минусом, потому что амбиции разведки требуют держать в штате очень большое количество шпионов, которых невозможно быстро перенаправлять из одного места в другое. Даже если воинские части можно делать более мелкими и с точки зрения вооружения, и с точки зрения личного состава, поступать так же с сотрудниками служб безопасности невозможно, ведь секреты все время нуждаются в раскрывании.

За годы своей работы Полиция безопасности задержала несколько десятков человек, работавших на российские спецслужбы и действовавших в самых разных сферах. Они ловились и в Министерстве обороны, и в самой Полиции безопасности, и в Силах обороны, а также среди бизнесменов и даже среди контрабандистов.

Согласно опубликованной на данный момент информации, Морозов был завербован много лет назад, но это не позволяет установить точные временные рамки. По информации Полиции безопасности, время вербовки известно, но ведомство не сообщит о нем до завершения разбирательства, а поскольку судебные заседания будут в основном закрытые, мы об этом, возможно, вообще никогда не услышим.

Итак, неизвестно, был ли завербован Морозов до приезда в Эстонию или во время работы в Эстонии. Он давно имел контакты с зарубежными учеными и университетами, чем, безусловно, интересовались российские спецслужбы. Часть его образования прошла в Университете Лимерика в Ирландии. Морозов был приглашенным лектором в Высшей школе международных исследований Денверского университета и работал преподавателем по российской внешней политике в Норвежском университетском центре в Санкт-Петербурге с 2006 по 2009 год. Нет сомнений в том, что даже по отдельности каждое такое рабочее место представляет интерес для российских спецслужб.

Что было интересно России в Институте Шютте Тартуского университета? Сейчас общественности неизвестно, почему был завербован Морозов. Если посмотреть на проекты, над которыми он работал, то это, например, «Границы и возможности гражданской активности в современной России» и «Развитие внутри- и внешнеполитических процессов принятия решений в Российской Федерации, и связи между этими процессами», выполненные по заказу Министерства иностранных дел Эстонии. Понятно, что обычной частью заказа исследования является его презентация, а это означает, что агент Морозов представил исследование определенному уровню сотрудников МИДа. Естественно, российские спецслужбы интересовались, какие уточняющие вопросы задавались и как проходили взаимные дискуссии.

В 2019-2020 годах Морозов проводил «Программу дополнительного обучения пониманию России» для дипломатов МИДа. Благодаря этому он, несомненно, получил хорошее представление об имевшемся в МИДе уровне и характере знаний, предположений и опасений в отношении России. Конечно, это было чрезвычайно интересно для России, чьи архивы, несомненно, пополнили краткие сведения об участниках программы.

Если в 2019 году речь шла о молодых дипломатах, то к 2029 году большинство из них обязательно доберется до какой-то служебной высоты. Однако это и есть главное правило спецслужб: завербованный сегодня молодой человек через десять лет даст вам ценную информацию. Однако если вы не навербуете агентов сегодня, у вас не будет доступа к нужной информации через десять лет. Конечно, нужны и немедленные успехи, но часть работы необходимо делать с прицелом на долгосрочную перспективу.

Итак, Полиция безопасности сообщила об очередном факте подозрений в шпионаже в пользу России, но информации в публичном пространстве мало. Мы многого не знаем. На самом деле, мы даже не знаем, был ли Вячеслав Морозов ученым, которого завербовали для сотрудничества, или же он изначально был шпионом, замаскированным под ученого.

В данном случае, конечно, важно, что шпион был пойман (или, по крайней мере, что было предъявлено подозрение в шпионаже), и что предупреждение об интересе к нашим университетам, годами появлявшееся в ежегодниках Полиции безопасности, оказалось правдой. Нет сомнений, что это была не единственная разведывательная атака на наши университеты, и совершенно точно, что в будущем их будет еще больше.

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