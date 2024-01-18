ЭРККИ КООРТ ⟩ Вячеслав Морозов: завербованный в шпионы ученый или выученный на ученого шпион?

3 января Полиция безопасности задержала профессора Вячеслава Морозова, который с 2011 года работал в Институте Шютте Тартуского университета. Его подозревают в антиэстонской деятельности. По данным прокуратуры и Полиции безопасности, подозрение касается осуществления разведывательной деятельности и ее поддержки.

Большая часть ресурсов и разведывательных интересов России сегодня сосредоточена на Украине, но они также распространяются и на другие страны. Причина очень проста: Россия просто не может прекратить сбор информации по другим направлениям. В этом смысле размер страны является одновременно и плюсом, и минусом, потому что амбиции разведки требуют держать в штате очень большое количество шпионов, которых невозможно быстро перенаправлять из одного места в другое. Даже если воинские части можно делать более мелкими и с точки зрения вооружения, и с точки зрения личного состава, поступать так же с сотрудниками служб безопасности невозможно, ведь секреты все время нуждаются в раскрывании.

За годы своей работы Полиция безопасности задержала несколько десятков человек, работавших на российские спецслужбы и действовавших в самых разных сферах. Они ловились и в Министерстве обороны, и в самой Полиции безопасности, и в Силах обороны, а также среди бизнесменов и даже среди контрабандистов.