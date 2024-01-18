ЭРККИ КООРТ ⟩ Вячеслав Морозов: завербованный в шпионы ученый или выученный на ученого шпион?

3 января Полиция безопасности задержала профессора Вячеслава Морозова, который с 2011 года работал в Институте Шютте Тартуского университета. Его подозревают в антиэстонской деятельности. По данным прокуратуры и Полиции безопасности, подозрение касается осуществления разведывательной деятельности и ее поддержки.
Большая часть ресурсов и разведывательных интересов России сегодня сосредоточена на Украине, но они также распространяются и на другие страны. Причина очень проста: Россия просто не может прекратить сбор информации по другим направлениям. В этом смысле размер страны является одновременно и плюсом, и минусом, потому что амбиции разведки требуют держать в штате очень большое количество шпионов, которых невозможно быстро перенаправлять из одного места в другое. Даже если воинские части можно делать более мелкими и с точки зрения вооружения, и с точки зрения личного состава, поступать так же с сотрудниками служб безопасности невозможно, ведь секреты все время нуждаются в раскрывании.
За годы своей работы Полиция безопасности задержала несколько десятков человек, работавших на российские спецслужбы и действовавших в самых разных сферах. Они ловились и в Министерстве обороны, и в самой Полиции безопасности, и в Силах обороны, а также среди бизнесменов и даже среди контрабандистов.
Согласно опубликованной на данный момент информации, Морозов был завербован много лет назад, но это не позволяет установить точные временные рамки. По информации Полиции безопасности, время вербовки известно, но ведомство не сообщит о нем до завершения разбирательства, а поскольку судебные заседания будут в основном закрытые, мы об этом, возможно, вообще никогда не услышим.