Фото ⟩ На окружной дороге столкнулись мусоровоз и грузовик

В больницу доставили одного человека, вероятно, речь идет о водителе грузовика.

По имеющимся данным, мусоровоз ехал по окружной дороге и хотел повернуть на Паэмурру-теэ, где находится центр отходов. Двигавшийся сзади Volvo не сумел остановиться, наехал сзади на Scania и оттолкнул мусоровоз на несколько метров вперед.

Поскольку грузовик с полуприцепом остановился на перекрестке и посреди дороги, оба направления движения Раквереской окружной дороги некоторое время были закрыты. Кроме того, на дорогу вылилось топливо, которое спасатели стали убирать. Также на шоссе были разбросаны детали Volvo, уборка которых однако не заняла много времени.

«Мне сообщили, что коллега попал в ДТП, и отправили сюда, на помощь», – сказал человек, работающий в то же фирме, что и водитель Volvo.

«Точные обстоятельства ДТП я не знаю, но коллега позвонил мне тогда, когда скорая помощь еще не увезла его в больницу. Сказал, что мусоровоз затормозил слишком резко и неожиданно, и он не успел на скользкой дороге остановиться», – добавил он.