Кылварт – Каллас: даже член вашей коалиции призвал к выплате зарплат учителям во время забастовки

«То, что Таллинн платит зарплату во время забастовки учителей, - это чисто политическая повестка дня. Они используют учителей. Если бы они действительно хотели им помочь, они подняли бы им зарплаты из своего бюджета. Тот факт, что таллиннские учителя находятся в самой сложной ситуации, означает, что городу Таллинну следует посмотреть в зеркало», - сказала Каллас.