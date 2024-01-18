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Кылварт – Каллас: даже член вашей коалиции призвал к выплате зарплат учителям во время забастовки

Лоора-Элизабет Ломп
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Tairo Lutter

Тот факт, что Таллинн платит учителям зарплату во время забастовки, служит лишь политической повестке дня города Таллинна и является эксплуатацией учителей, заявила вчера Postimees премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ). Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) ответил на критику Каллас.

«То, что Таллинн платит зарплату во время забастовки учителей, - это чисто политическая повестка дня. Они используют учителей. Если бы они действительно хотели им помочь, они подняли бы им зарплаты из своего бюджета. Тот факт, что таллиннские учителя находятся в самой сложной ситуации, означает, что городу Таллинну следует посмотреть в зеркало», - сказала Каллас.

«Утверждения о том, что Таллинн не вносит вклад в зарплату работников образования, совершенно не соответствуют действительности», - отверг обвинения премьер-министра Кылварт. По его словам, сорок процентов текущих расходов таллиннского городского бюджета уходит на образование.

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