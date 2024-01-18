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«Мы не будем сотрудничать с агрессором»: Эстония спешит расторгнуть договор с Россией

Rus.Postimees
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Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: Konstantin Sednev

Сегодня, 18 января, на заседании правительства было принято решение о расторжении договора о юридической помощи между Эстонией и Россией. Законопроект будет передан в Рийгикогу.

«В декабре кабинет министров обсуждал решение о прекращении договора о юридической помощи с Россией, и на сегодняшнем заседании правительства мы приняли его и направили соответствующий законопроект в Рийгикогу, – прокомментировал министр иностранных дел Маргус Цахкна. – Одним из условий договора является доверие к правовой системе другой страны, а к России у нас нет доверия».

«Пока продолжается полномасштабное вторжение России в Украину, мы должны прилагать усилия по изоляции России на международной арене и поддерживать двусторонние отношения между нашими странами только на абсолютно необходимом минимальном уровне», – объяснил Цахкна.

«Наша цель – как можно скорее расторгнуть договор, поскольку наша четкая позиция заключается в том, что мы не будем сотрудничать с агрессором», – заключил он.

После прекращения действия договора правовое сотрудничество с Россией в дальнейшем будет осуществляться так же, как оно происходит со всеми другими третьими странами.

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