Вырклаэв об автомобильном налоге: помогает каждый евро

Комментируя проект налога на автомобили, одобренный правительством в четверг, министр финансов Март Вырклаэв сказал, что бюджет находится в трудном положении и каждый дополнительный евро может помочь.
«Мы упорно работали над налогом на транспортные средства в течение полугода, встречаясь с заинтересованными сторонами и партнерами. Нам было непросто найти решения, которые поддерживают экологические цели, приносят больше денег в бюджет страны и являются доступными для населения и бизнеса. Большое спасибо всем, кто вносил и вносит свой вклад», - сказал Вырклаэв.
Он добавил, что главной целью введения налога на транспортные средства остается сокращение числа владельцев автомобилей, особенно в городских районах, повышение устойчивой мобильности и ориентация населения на более экологичные транспортные средства.
«Эстонский автопарк является едва ли не самым загрязненным и самым старым в Европе по уровню выбросов углекислого газа. В то время как средний возраст автомобилей в ЕС составляет 12 лет, средний возраст автомобилей в Эстонии - 17 лет. По данным регистрации новых автомобилей в Европейском союзе в 2022 году, именно Эстония покупала самые загрязняющие автомобили. Кроме того, количество автомобилей на душу населения у нас выше, чем в среднем по региону», - сказал министр финансов, перечисляя причины, по которым необходим налог на транспортные средства.
Кроме того, будучи членом Европейского союза, Эстония обязана выполнять экологические цели, установленные для каждой страны.
«Если мы хотим провести реформы в области экологии, сделать наши города более ориентированными на людей, а воздух более чистым, то налог на транспортные средства - один из важных шагов на пути к этому. Каждый налог приносит деньги в государственный бюджет для финансирования необходимых государственных расходов. Государственный бюджет испытывает огромный дефицит, и каждый дополнительный евро сейчас полезен, потому что нам срочно нужно увеличить инвестиции в дороги и общественный транспорт, в том числе», - сказал Вырклаэв.
Налог на транспортные средства, который вступит в силу в 2025 году, будет состоять из двух частей - налога на транспортное средство и регистрационного сбора, размер которых будет зависеть от уровня выбросов и, для более тяжелых автомобилей, от их массы. Налог на автомобили с большими выбросами будет выше, чтобы стимулировать покупку более экономичных автомобилей.
Возрастной компонент, применяемый к владельцам частных автомобилей, учитывает платежеспособность людей и поощряет использование автомобилей до конца срока службы. В результате налог на транспортные средства будет снижен до базовой ставки для автомобилей возрастом 20 лет и старше, то есть никто не будет платить больше 50 евро в год за такие автомобили.
Налог на транспортные средства взимается Налогово-таможенным департаментом, который выставляет налоговое уведомление до 15 февраля. Налог можно оплатить одним или двумя платежами с датами уплаты 15 июня и 15 декабря или распределить его на весь год. Сбор за регистрацию транспортного средства уплачивается до внесения автомобиля в дорожный регистр Эстонии.
Чтобы взимать налог как можно эффективнее, избежать манипуляций и достичь желаемых целей, существует несколько исключений: аварийные автомобили, автомобили, приспособленные для инвалидов, и автомобили, освобожденные от налога в соответствии с иностранными соглашениями.
«Мы тщательно продумали, как смягчить последствия дополнительного налогового бремени для инвалидов. С этой целью Министерство социальных дел совместно с Палатой инвалидов Эстонии разработало дополнительные меры поддержки, основанные на потребностях, чтобы поддержать мобильность всех людей с особыми потребностями, в том числе и тех, кто не имеет собственного транспортного средства», - добавил министр финансов.