Вырклаэв об автомобильном налоге: помогает каждый евро

«Мы упорно работали над налогом на транспортные средства в течение полугода, встречаясь с заинтересованными сторонами и партнерами. Нам было непросто найти решения, которые поддерживают экологические цели, приносят больше денег в бюджет страны и являются доступными для населения и бизнеса. Большое спасибо всем, кто вносил и вносит свой вклад», - сказал Вырклаэв.

Он добавил, что главной целью введения налога на транспортные средства остается сокращение числа владельцев автомобилей, особенно в городских районах, повышение устойчивой мобильности и ориентация населения на более экологичные транспортные средства.

«Эстонский автопарк является едва ли не самым загрязненным и самым старым в Европе по уровню выбросов углекислого газа. В то время как средний возраст автомобилей в ЕС составляет 12 лет, средний возраст автомобилей в Эстонии - 17 лет. По данным регистрации новых автомобилей в Европейском союзе в 2022 году, именно Эстония покупала самые загрязняющие автомобили. Кроме того, количество автомобилей на душу населения у нас выше, чем в среднем по региону», - сказал министр финансов, перечисляя причины, по которым необходим налог на транспортные средства.

Кроме того, будучи членом Европейского союза, Эстония обязана выполнять экологические цели, установленные для каждой страны.