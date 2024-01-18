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Зеленее некуда! ⟩ Компания из Эстонии попала в топ мировых лидеров в области чистых технологий

Наталия Гребнева
, журналист
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Эстонская компания включилась в гонку за звание самой чистотехнологичной компании мира.
Эстонская компания включилась в гонку за звание самой чистотехнологичной компании мира. Фото: freepik.com

Эстонский производитель технологий для зеленого водорода Elcogen вошел в топ-100 лучших глобальных компаний в сфере чистых технологий. Это первый случай попадания страны в рейтинг такого уровня.

Список Global Cleantech 100 ежегодно обновляется вот уже 15 лет. Компании из Эстонии ранее никогда не попадали в топ ведущих производств, вносящих значительный вклад в устойчивые инновации. Речь идет и об оригинальных бизнес-моделях и смелых планах, которые могут помочь миру справиться с постоянно усиливающимся климатическим и экологическим кризисом. Всего для списка Global Cleantech 100 на 2024 год было рассмотрено более 28 000 компаний из 147 стран.

Рейтинг Global Cleantech 100 составляется вот уже 15 лет.
Рейтинг Global Cleantech 100 составляется вот уже 15 лет. Фото: Elcogen
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