Зеленее некуда! ⟩ Компания из Эстонии попала в топ мировых лидеров в области чистых технологий

Список Global Cleantech 100 ежегодно обновляется вот уже 15 лет. Компании из Эстонии ранее никогда не попадали в топ ведущих производств, вносящих значительный вклад в устойчивые инновации. Речь идет и об оригинальных бизнес-моделях и смелых планах, которые могут помочь миру справиться с постоянно усиливающимся климатическим и экологическим кризисом. Всего для списка Global Cleantech 100 на 2024 год было рассмотрено более 28 000 компаний из 147 стран.