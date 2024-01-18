Во время забастовки учителей библиотеки продлевают время работы и предлагают занятия для детей

По словам вице-мэра Каареля Оя, большая часть общества солидарна с учителями по поводу проведения забастовки и понимает их мотивы. «В то же время очевидно, что для многих семей это создает большие неудобства, именно детей младшего школьного возраста нельзя оставить дома без присмотра или взять с собой на работу. Альтернативную деятельность во время забастовки прежде всего предлагают сами школы, но наши библиотеки и их работники могут прийти на помощь. В библиотеки приглашают детей и учеников самостоятельно или вместе с работниками школ», - пояснил Оя.

Директор Таллиннской центральной библиотеки Кайе Хольм добавила, что библиотека всегда с радостью ждет ребят. «У нас можно почитать, поиграть с друзьями в настольные игры, есть условия для учебы и возможность спокойно сосредоточиться. При необходимости библиотекари поделятся рекомендациями и советами. В некоторых библиотеках помимо библиотекарей будут работать также волонтеры», - сказала Хольм.

Эстонский союз работников образования организует с 22 января общегосударственную бессрочную забастовку учителей. Начиная с 22 января филиалы библиотеки, которые обычно по понедельникам закрыты, будут открыты с девяти до семнадцати часов. Отдел литературы на эстонском языке (бульвар Эстония, 8) и отдел литературы на иностранных языках (ул. Лийвалайа, 40) открываются на час раньше обычного, то есть в 9:00, и закрываются в обычное время. Во вторник, 23 января, и в среду, 24 января, все библиотеки открыты с 9 часов и закрываются в обычное время.