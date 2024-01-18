ЗАБАСТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ⟩ У директора от забастовки пухнет голова

Там черным по белому прописана организация работы на следующую неделю, чтобы все заранее знали, что будет на новой неделе, когда по всей Эстонии начнется забастовка учителей. Например: «1С, 3С и 4А – в школе в Чт и Пт; 11 ТС – в школе в Пн и Чт.»

В Ляхтеской общей гимназии, где обучается немногим более полутысячи учеников, работают 52 учителя, пятеро из которых не будут бастовать ни одного дня, около трех пятых будут бастовать пять дней, а остальные от одного до трех дней. Это осложняет организацию преподавания до такой степени, что для создания общего понимания, в каких классах в какой день во время забастовки есть занятия, а в каких нет, пришлось составлять новое расписание занятий.