ЗАБАСТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ⟩ У директора от забастовки пухнет голова

Учителя, ученики и родители Ляхтеской общей гимназии под Тарту получили в среде для коммуникации Stuudium одностраничное сообщение, состоящее из множество заглавных букв и одно – и двузначных цифр, от директора школы Юллара Локса, у которого ушло полдня на его составление.
Там черным по белому прописана организация работы на следующую неделю, чтобы все заранее знали, что будет на новой неделе, когда по всей Эстонии начнется забастовка учителей. Например: «1С, 3С и 4А – в школе в Чт и Пт; 11 ТС – в школе в Пн и Чт.»