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ЗАБАСТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ⟩ У директора от забастовки пухнет голова

Прийт Пуллеритс
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Директор школы Юллар Локс, будучи руководителем школы, не может присоединиться к забастовке, а должен составить расписание уроков с учетом возможностей и потребностей учителей, желающих бастовать, а также учителей и учеников, которые не хотят бастовать. Расчетов столько, что голова пухнет.
Директор школы Юллар Локс, будучи руководителем школы, не может присоединиться к забастовке, а должен составить расписание уроков с учетом возможностей и потребностей учителей, желающих бастовать, а также учителей и учеников, которые не хотят бастовать. Расчетов столько, что голова пухнет. Фото: Sille Annuk

Учителя, ученики и родители Ляхтеской общей гимназии под Тарту получили в среде для коммуникации Stuudium одностраничное сообщение, состоящее из множество заглавных букв и одно – и двузначных цифр, от директора школы Юллара Локса, у которого ушло полдня на его составление.

Там черным по белому прописана организация работы на следующую неделю, чтобы все заранее знали, что будет на новой неделе, когда по всей Эстонии начнется забастовка учителей. Например: «1С, 3С и 4А – в школе в Чт и Пт; 11 ТС – в школе в Пн и Чт.»

В Ляхтеской общей гимназии, где обучается немногим более полутысячи учеников, работают 52 учителя, пятеро из которых не будут бастовать ни одного дня, около трех пятых будут бастовать пять дней, а остальные от одного до трех дней. Это осложняет организацию преподавания до такой степени, что для создания общего понимания, в каких классах в какой день во время забастовки есть занятия, а в каких нет, пришлось составлять новое расписание занятий.

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