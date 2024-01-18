Неожиданный поворот: Eesti Energia построит газовую электростанцию на свои деньги

На сегодняшней пресс-конференции правительства министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что у правительства есть возможность срочно занять 114 миллионов евро и что он обсудил это с министром финансов. Именно эту сумму министр финансов Март Вырклаэв хотел выделить компании Eesti Energia на строительство новой газовой станции.

В конце года Postimees писал, что Eesti Energia располагает этой суммой и даже больше - у государственного предприятия было 1,27 миллиарда евро нераспределенной прибыли.

На пресс-конференции Ляэнеметс и Вырклаэв вступили в спор о том, был ли такой разговор. «Мы об этом не говорили», - сказал Вырклаэв, сидевший рядом с Ляэнеметсом. «Мы говорили об этом вчера», - возразил Ляэнеметс. Премьер-министру Кае Каллас Ляэнеметс сказал, что этот вопрос обсуждался за завтраком.

«У нас не было разговора о том, чтобы потратить эти деньги на зарплату учителям», - сказал Вырклаэв Ляэнеметсу. «Эти деньги не лежат в сейфе, в бюджете их тоже нет. Я понимаю всю прелесть демагогии, но нам это не поможет», - сказал Вырклаэв, отметив, что деньги придется занимать.

Вырклаэв отметил, что в этом году правительство возьмет кредит в 900 миллионов евро на покрытие постоянных расходов, которые «пойдут на зарплаты, будут "проедены"».