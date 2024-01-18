Кая Каллас: я старалась уговорить Херема не покидать пост

По словам Каллас, очень жаль, что Херем уйдет в отставку до истечения своего пролонгированного срока. «Херем выполнял свою работу уверенно, с твердым взглядом на ситуацию и не боялся принимать трудные решения. Он выполнял свою работу в очень трудное время», - сказал Каллас.

Кая Каллас сказала, что благодарит Херема за проделанную работу.

Министр обороны Ханно Певкур заявил в четверг в утренней программе Telehommik телеканала Kanal 2, что нового командующего Силами обороны выберут из шести-семи кандидатов.

По словам Певкура, очень жаль, что командующий Силами обороны Мартин Херем решил уйти в отставку. «Я бы хотел, чтобы он оставался на посту до конца своего пролонгированного срока полномочий, и я несколько раз пытался убедить его продолжать работу, но каждый человек имеет право на личный выбор», - сказал Певкур, добавив, что Херем очень хорошо себя чувствовал в должности.

Как сказал Певкур, Херем еще в конце прошлого года дал понять, что хочет уйти с нынешней должности.

По словам министра обороны, его желание заключается в том, чтобы не затягивать с выяснением имени нового командующего Силами обороны и чтобы это имя было названо не позднее годовщины республики. «Кандидаты на эту должность логически вырастают в самих Силах обороны», - сказал Певкур.

Певкур добавил, что обязательно хочет проконсультироваться с комссией Рийгикогу по гособороне и с президентом по поводу кандидата, прежде чем обратиться к правительству с предложением.

16 января стало известно, что командующий Силами обороны генерал Мартин Херем решил уйти в отставку. Херем проинформировал о своем решении министра обороны Ханно Певкура, премьер-министра Каю Каллас и президента Алара Кариса.