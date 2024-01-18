УБЫТКИ ПОНЕСЕТ ГОСУДАРСТВО ⟩ Суд оправдал лиц и предприятия в деле о несчастном случае на рабочем месте в парке Таммсааре

Ehitusekspertiisibüroo OÜ и Сийм Рандмяэ были оправданы по обвинению в причинении смерти после того, как прокурор отказался от предъявленных им обвинений.

Расходы на уголовное разбирательство в размере 7418,76 евро будут возложены на государство, а суд решил возместить обвиняемым расходы на защиту и экспертизу в размере 79 456,33 евро.

Согласно обвинению, во время сноса старого рынка в парке Таммсааре по адресу Пярну маантеэ, 3 в Таллинне, обвиняемые не обеспечили безопасность на рабочем месте, что привело к трагическому несчастному случаю на производстве - один из работников, выполняя работы с помощью робота-демонтажника на подвальном этаже, оказался целиком под завалом обрушившегося свода подвала старого рыночного здания и умер на месте происшествия.

По мнению суда, в уголовном деле отсутствует состав преступления. Свидетели по-разному оценивают пригодность робота-демонтажника для работы. Согласно доказательствам, погибший работник сам также мог оценить пригодность робота для этой работы. Также нет четких доказательств смещения стен из-за неравномерной нагрузки на своды, что, по мнению эксперта, и привело к обрушению свода. Таким образом, суд считает, что причины обрушения не ясны, доказательства противоречивы, и, следовательно, невозможно обвинить ответчиков в нарушении требований гигиены и безопасности труда и, следовательно, причинно-следственная связь между предполагаемым нарушением правил охраны труда и смертью не установлена. Согласно показаниям свидетелей, стены были в хорошем состоянии и объект сам по себе не представлял никакой опасности. Кроме того, несущие конструкции подвального этажа не подвергались процессу демонтажа.

Решение еще не вступило в силу, его можно оспорить в окружном суде в течение 30 дней.