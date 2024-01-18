Эстонского спортсмена обвиняют в мошенничестве

События, о которых идет речь, начали разворачиваться 15 января, когда команда consss The Prodigies разгромила MOUZ NXT со счетом 2:0 в матче девятого сезона European Pro League Division 2 по CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive).

Однако после турнира был опубликован 17-минутный видеоролик, в котором тренер NXT Тобиас Тео (псевдоним TOBIZ), рассказывает о том, как consss жульничал в компьютерной игре. А именно, ему всегда удавалось вовремя двигаться/смотреть/прицеливаться в нужном направлении и тем самым предугадывать своих противников.

Соответствующее видео также просмотрели организаторы турнира, которые согласились с такой оценкой и дисквалифицировали The Prodigies.

Consss, с другой стороны, отверг все обвинения в мошенничестве и вместо этого винит организаторов турнира в плохом обмене информацией.

«До момента обнародования видео до нас не доходило никакой информации или доказательств. Я открыт для всех расследований и готов постоять за свое честное имя», - написал он.

Выступил и Жером Купез - исполнительный директор работодателя Consss, агентства Prodigy, раскритиковав организаторов турнира за то, что они не позволили игроку защитить себя и не руководствовались презумпцией невиновности.

«Несмотря на некоторые подозрительные моменты, я не могу на основании опубликованного видео утверждать, жульничал ли consss в этих матчах или нет», — сказал он и добавил, что сообщество CS:GO в целом придерживается такого же мнения.

Поэтому команда также подала запрос на нейтральное расследование.

«Мы готовы к полному сотрудничеству, чтобы выяснить правду и действовать соответствующим образом», - сказал Купез и добавил, что Consss не будет представлять команду до окончания расследования.