Эстонского спортсмена обвиняют в мошенничестве

Эстонского геймера Алвара Ряммана, известного в сообществах CS:GO как consss, обвиняют в мошенничестве, и его команда недавно получила из-за этого дисквалификацию.
События, о которых идет речь, начали разворачиваться 15 января, когда команда consss The Prodigies разгромила MOUZ NXT со счетом 2:0 в матче девятого сезона European Pro League Division 2 по CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive).
Однако после турнира был опубликован 17-минутный видеоролик, в котором тренер NXT Тобиас Тео (псевдоним TOBIZ), рассказывает о том, как consss жульничал в компьютерной игре. А именно, ему всегда удавалось вовремя двигаться/смотреть/прицеливаться в нужном направлении и тем самым предугадывать своих противников.
Соответствующее видео также просмотрели организаторы турнира, которые согласились с такой оценкой и дисквалифицировали The Prodigies.
Consss, с другой стороны, отверг все обвинения в мошенничестве и вместо этого винит организаторов турнира в плохом обмене информацией.
«До момента обнародования видео до нас не доходило никакой информации или доказательств. Я открыт для всех расследований и готов постоять за свое честное имя», - написал он.
Выступил и Жером Купез - исполнительный директор работодателя Consss, агентства Prodigy, раскритиковав организаторов турнира за то, что они не позволили игроку защитить себя и не руководствовались презумпцией невиновности.
«Несмотря на некоторые подозрительные моменты, я не могу на основании опубликованного видео утверждать, жульничал ли consss в этих матчах или нет», — сказал он и добавил, что сообщество CS:GO в целом придерживается такого же мнения.
Поэтому команда также подала запрос на нейтральное расследование.
«Мы готовы к полному сотрудничеству, чтобы выяснить правду и действовать соответствующим образом», - сказал Купез и добавил, что Consss не будет представлять команду до окончания расследования.